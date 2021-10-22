Было - стало: как изменилась Алиса Мон благодаря пластике

Певица не стесняется говорить, что обращалась к хирургам

Свою первую пластическую операцию Алиса Мон сделала в преддверии нулевых. Это была нижняя блефаропластика. Но это было лишь началом её преображений. Звезда не стесняется говорить о своих операциях.

В конце 80-х солистка джазового оркестра Новосибирского музучилища, тогда ещё по паспорту Светлана Безух, отправившись в сольное плавание, она взяла звучный псевдоним - Алиса Мон.

Музыку к первому хиту написал её второй муж, Сергей Муравьёв. "Песня года", "Приз зрительских симпатий", пластинка на "Мелодии", стадионы, гастроли в Финляндии - казалось, что это только начало сказки. А оказалось началом семейной драмы. После тяжёлого развода с младенцем на руках она уехала в родной городок Слюдянка под Ангарском, где устроилась худруком в местный дворец культуры.

"Когда я кормила грудью малыша, Серёжку, у меня как раз такой размер и был груди. И, соответственно, когда молоко ушло, то грудь сдулась. Но она же была третьего размера, сами понимаете. И очень долгое время она была третьего размера. И естественно, грудь моя требовала ремонта", - рассказывает Алиса Мон.

Срочного ремонта требовала и карьера. О ней забыли на долгие десять лет. И даже друзьям певицы уже казалось, что второй раз Алиса Мон вряд ли сможет вытащить счастливый билет. Как вдруг на всех телевизорах страны засверкал "Алмаз". Виллы, пальмы, яхты, кабриолеты, знойный красавец с накладными усами и музыка в стиле джаз.

Потом выяснится - ради драгоценных глаз не поскупился бизнесмен из Ангарска. Вложившись в раскрутку, он помог ей вновь взлететь на вершины хит-парадов. А станцевать под Алису Мон на собственном дне рождения считалось высшим шиком почти для всех столичных авторитетов.

Вся эта дольче вита теперь осталась только в клипах на осыпающейся от старости архивной плёнке. Большую часть гонораров у певицы забирал новый продюсер. Он же её в итоге обобрал до нитки. Только шоу-бизнес, ничего личного.

"Ну я слышу комплименты от мужчин. Но я как-то к ним отношусь, скорее, с иронией, чем всерьёз. Не знаю. Мне кажется, главное, чтобы я сама себе нравилась всё-таки. Это важно", - говорит Мон.

Она и сегодня женщина, которая поёт, и очень не любит, когда её называют звездой из 90-х. Кому как не Алисе Мон знать, что такое цена успеха.

"У меня очень подвижная мимика. И порой я теряю бдительность, что ли, и начинаю как-то эмоционировать. И это не всегда красиво. То есть если молодой человек может себе это позволить, то, мне кажется, когда тебе уже за полтос, этого не следует делать, за этим надо всё равно следить", - говорит Мон.

Певица одна из немногих, кто откровенно рассказывает о том, что делала пластику. И делала не один раз.

"Что мне ещё там сделали? Веки верхние. "Подрезать" это называется. Конечно, когда это уже пришло в норму и весь отёк ушёл, конечно, это разница. Это небо и земля. И я в это больше верю, чем любые какие-то крема. Мазюкалки, как я это называю", - рассказывает певица.

Мон признаётся: она хоть и свято верит в чудеса пластической хирургии, вряд ли снова решится лечь под нож хирурга.

"Я недавно общалась со своим хирургом, который делал мне пластику несколько лет назад, и он сказал: "Ты знаешь, а мне кажется, что скоро хирургия уйдёт на задний план. Скоро всё будут решать совсем другие технологии", - говорит она.

Певица завела микроблог и теперь регулярно делится со своими поклонниками фото и видео с очередных съёмок. В комментариях то и дело спрашивают:

"Поделитесь секретом, как можно так сохраниться?", "Алисочка, вы супер!"

Алиса Мон и не скрывает - красота действительно требует жертв. Главное - внутри оставаться самой собой.

По материалам программы "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram