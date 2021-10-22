"Они повсюду": Краснодарский край переживает нашествие мраморных клопов

Насекомые перед спячкой ищут теплые и сухие места

В Краснодарском крае нашествие мраморных клопов. Полчища насекомых забираются в жилые дома. Фермеры жалуются на порчу урожая. Избавиться от самих клопов крайне трудно, но ещё сложнее - от невыносимого запаха, который они распространяют. Вредители сейчас устраиваются на зимовку - это лучшее время, чтобы их уничтожить. В регионе уже началась массовая обработка территорий.

Они, кажется, повсюду - на всех дворовых постройках, дымоходах, во всевозможных щелях и нишах. Абхазию и Краснодарский край атакуют мраморные клопы.

"На черноморском побережье нашествие вонючек! Просто тысячи вонючек! Вот что творится у нас в Краснодарском крае. Их очень, очень много, у некоторых людей все дома забиты, уже люди не знают, что с ними делать", - говорят местные жители.

Некоторые просто сметают их веником. Для человека мраморный клоп, в принципе, не опасен: не жалит, не кусает. А вот если его раздавить, выпускает ядовитую жидкость и распространяет крайне неприятный запах. Но главное, портит урожай. Если не защищать, потери могут быть до 80%.

Родина мраморного клопа - Юго-Восточная Азия. Но начиная с середины девяностых годов прошлого века, он постепенно покоряет разные континенты.

"И до сих пор американцы и канадцы не могут от него избавиться. С 96-го года обращаю внимание, да! В начале двухтысячных годов клоп появился в Европе. И успешно оккупировал европейский континент, и вот добрался до нас. Скорее всего, он попал к нам с грузами нерастительного происхождения", - говорит главный научный сотрудник ФИЦ "Субтропический научный центр РАН", доктор биологических наук Наталья Карпун.

В середине осени мраморный клоп обычно начинает готовиться к спячке. И не только прячется под корой древесных растений, но и ищет себе уютное, сухое и теплое место рядом с человеком - он любит зимовать в домах и на чердаках. Для борьбы с клопами чаще всего используют феромонные ловушки. Иногда в ход идут и самодельные приспособления. После того, как контейнеры наполняются, их сжигают - это самый действенный способ. В ёмкостях миллионы особей. Но даже в таких масштабах истребления насекомые продолжают досаждать местным фермерам.

С нашествием насекомых борются и местные власти. В многоквартирных домах обрабатываются специальными химикатами стены и лестничные пролёты. На приусадебных участках - фасады и заборы. Но фермерам рекомендовано собирать паразитов вручную, в специальные ловушки. Из-за ядовитых распылений могут пострадать и полезные для растений насекомые, например, пчёлы. Жителям раздаются памятки, в которых рассказывается, где предпочитает зимовать вредитель и как не допустить его появления в жилых помещениях.

"Выявлено более 200 таких мест. У нас создано 77 групп. Это внутригородские команды и сельских округов команды. Периодически проводим штабы. И в еженедельном режиме в департамент передаётся информация, где обнаружены такие места и сколько уничтожено", - говорит руководитель департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности г. Сочи Александр Кильганкин.

И в Абхазии, и в Краснодарском крае к ликвидации мраморного клопа подошли всерьез. Техника специальными составами обрабатывает сельхозугодия и всю растительность вдоль дорог. В Сочи создано 77 специальных рабочих групп. Уже уничтожено порядка двухсот крупных очагов зимовки вредителей. Власти призывают всех жителей устроить генеральную уборку в домах, гаражах, во дворах, чтобы максимально уничтожить зимующее поколение клопов. И не дать шанса устроить новое нашествие.

Илья Данильцев и Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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