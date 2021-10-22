Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение ПДД

Речь идет о езде между полос

Дорожные камеры в Москве стали фиксировать еще один тип нарушения - езду между полос. К ним относятся технологическая разметка, а также островки безопасности для пешеходов, сообщает "ТВ Центр".

Первый комплекс установили на Люблинской улице. Но уже скоро система начнет действовать во всем городе. Штраф, который составляет 1500 рублей, касается как автомобилистов, так и мотоциклистов. При этом за случайный наезд на линию наказывать не будут.

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