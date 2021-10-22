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Причиной ЧП с лифтом в Москве мог стать перегруз кабины

15:06
  • пятница
  • 22 октября 2021

Точные причины устанавливаются

Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента с лифтом в жилом доме на западе Москвы. По первоначальной информации, в пятницу утром в многоэтажке на улице Покрышкина произошел обрыв троса, когда в кабине находилось 11 человек, в том числе пятеро детей. Но благодаря сработавшей системе безопасности лифт смог остановиться между этажами, сообщает "ТВ Центр".

Никто из пассажиров не пострадал - всех оперативно освободили. В ходе проверки выяснилось, что трос в исправном состоянии, а сработала система безопасности – возможно, из-за перегруза.

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