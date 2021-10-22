"Общество расовой дискриминации": как живут неграждане в Латвии

Институт негражданства осуждают международные организации

15 октября 1991 года Верховный совет Латвийской Республики принял постановление "О восстановлении прав граждан и основных условиях натурализации". Постановление, ставшее известным как закон о негражданах. 30 лет назад - впервые после фашистской Германии - было на официальном уровне узаконено разделение на людей и унтерменшей. Кстати, термин этот - недочеловеки - был заимствован нацистами из книг американского расового теоретика Лотропа Стоддарда. Что у нацистов, что у их латышских "имитаторов", главным в обращении с унтерменшами было радикальное поражение последних в политических и экономических правах.

Ты живёшь и всегда жил в этой стране. Ты тут родился. Соблюдаешь все законы. Исправно платишь налоги. Но при этом ты не имеешь права голосовать, не можешь свободно купить землю. Тебе запрещено работать адвокатом и полицейским. До недавнего времени даже в аптеке фармацевтом. Иностранец имеет больше прав, чем ты. Это Латвия. А ты - обладатель латвийского паспорта негражданина.

Как только в 91-м году распался Советский Союз, одним из первых принятых законов было постановление "О восстановлении прав граждан и основных условиях натурализации". Латвийское гражданство получали те, кто жил в стране до июня 1940 года - до начала, как говорили в Латвии, советской оккупации. А также потомки этих людей. Все остальные - понаехавшие за время СССР - чужаки, инопланетяне. А ведь, как говорят историки, националистически настроенных жителей в Латвии тогда было процентов 10. Подавляющее большинство считало самым лучшим, что было, Советский Союз. Но в Европе ликовали над распадом огромной и мощной страны. И что делать дальше - придумали быстро.

"Транзитёром этих идей была Швеция. Ещё конкретней - Карл Бильт. Подсказали выход. Не будьте дураками. Ваша задача на первом этапе сказать красным латышам, розовым латышам и всем русским, что никто их не будет ничего лишать. Таблички сейчас: первая на русском, вторая на латышском. Ну, ок. Будет первая на латышском. Вторая на русском. Вы разве против? Да нет. Никто ж не против", - рассказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.

Люди поверили. Люди проголосовали. Поставив галочку, подписали приговор. Потом соседняя Эстония пошла по тому же пути, разделив людей на два сорта.

"Это было создание общества, разделённого по этническому принципу и построенному иерархически. Наверху этого общества остались латыши, а внизу социальной лестницы оказались русские. В научном плане правильно это называется общество расовой дискриминации. Так трактуют существующие порядки международное право", - говорит латвийский общественный деятель, правозащитник Александр Гапоненко.

В ходе 30-летнего существования института негражданства в Латвии жители страны, в том числе граждане, пытались побороть существующие правила. Добились послаблений. Например, негражданам разрешили передавать землю по наследству и работать в аптеке. Сейчас в стране, несмотря на то, что с прошлого года все родившиеся дети становятся гражданами, растёт эмиграция, можно натурализоваться, каждый десятый всё равно - негражданин. Власти очень пристально следят, чтобы иные мысли ни в коем случае не лезли в голову.

Латвия, Эстония. О том, что жителей своей страны можно поделить на хороших и плохих, уже несколько лет говорят на Украине.

"Нужно просто принимать непопулярные решения. Давайте тогда вывозить всех, кто поддерживает Россию. Давайте тогда будем вывозить всех - половину Бессарабии, половину индустриальных районов. Вывозить не нужно, нужно просто ввести паспорт негражданина Украины", - сказал депутат одесского горсовета Андрей Вагапов.

Разделить жителей одной страны. Не поменять что-то к лучшему, а просто лишить прав тех, кто не согласен. Кардинально: кто не с нами - тот против нас, и должен быть подвержен насильной украинизации.

В 1935 году во время так называемого "съезда свободы" в немецком Нюрнберге были приняты законы о гражданстве Рейха и о защите немецкой крови. Как раз действовали 10 лет, до мая сорок пятого. Тогда общество поделили на немцев и людей с родственной кровью, и евреев. Чем потом всё это закончилось - общеизвестно. Согласитесь - очень похоже, когда власти страны своих жителей делят на граждан и неграждан. Вот только проводить аналогию в современной Латвии нельзя.

Александр Гапоненко не раз жаловался на притеснения и гонения в международные инстанции. В Латвию даже приезжал Пан Ги Мун - прошлый генсек ООН. Резко критиковал институт негражданства. Системы, которая не должна существовать ни в каком виде. Нигде и никогда.

"Она осуждена всеми ключевыми европейскими конвенциями в области прав человека", - говорит Николай Межевич.

В Латвии почти треть браков - смешанные по национальному признаку. Русские и латыши. По этой причине институт неграждан среди граждан на бытовом уровне не получил широкой поддержки. Но благодаря украинским политикам система пошла на новый виток развития. Есть серьёзные опасения, что кто-то ещё на постсоветском пространстве может заразиться идеями социального и национального неравенства.

Дмитрий Гусев, "В центре событий", "ТВ Центр".

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