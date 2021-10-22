Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля

Что обсуждалось во время встречи?

Развитие двустороннего сотрудничества России и Израиля обсудил в пятницу Владимир Путин с премьер-министром этой страны Нафтали Беннетом.

Встреча состоялась в Сочи. Кадры из резиденции Бочаров ручей - лидеры общались не только за столом переговоров, но и оживленно беседовали во время прогулки по парку.

Ну а непосредственно в ходе официальной части в центре внимания были ситуация в Ближневосточном регионе, иранская ядерная проблема, взаимодействие в науке, культуре, экономике, сообщает "ТВ Центр".

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