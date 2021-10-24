Коронавирус в России: власти Петербурга вводят жёсткие ограничения

Будут открыты только продмаги и аптеки

Все больше регионов ужесточают ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. В Кабардино-Балкарии заработала система QR-кодов. На дистанционное обучение перевели школьников и студентов в Удмуртии, а в Санкт-Петербурге в период нерабочих дней будут открыты только продуктовые магазины и аптеки.

На фоне введения ограничений по всей стране увеличиваются темпы вакцинации, к примеру, в Крыму – в шесть раз. На Вологодчине около 5пяти тысяч прививок сделали только за сутки, это максимум с начала иммунной кампании, сообщает "ТВ Центр".

В Северной Осетии, где к вакцинации относились с недоверием, теперь пожинают плоды - ежедневно по 90 заболевших. Прививка обязательна госслужащим и работникам сферы услуг. Обязательная вакцинация отдельных групп граждан введена в Ставрополье. Чтобы сдержать распространение коронавируса, до конца года необходимо привить до 80% взрослого населения.

С 30 октября антиковидные ограничения в регионе серьезно ужесточают: вход в ТЦ, пользование всем спектром сферы услуг, отдых в санаториях возможны только при наличии действующего QR-кода.

Для борьбы с пандемией регионы один за другим вводят ограничения. В Удмуртии с 25 октября закрывают фудкорты. В Карелии с 30 октября отправляют на каникулы школьников и студентов колледжей. В Петербурге из-за большого числа заболевших до 7 ноября закрывают общепит и предприятия торговли. Перестанут работать и учреждения культуры, за исключением театров и музеев.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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