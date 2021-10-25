Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником

ФТС отмечает 30-летие с момента создания

Сегодня 30-летие с момента создания отмечает Федеральная таможенная служба России. История ведомства началась еще в XVII веке с царского указа "о взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и других городах".

С праздником сотрудников и ветеранов службы поздравил Владимир Путин. Как отметил президент, в ФТС осваивают передовые технологии, постоянно совершенствуют методы работы и стремятся "сделать таможенную службу по-настоящему современной, динамичной государственной структурой", передает "ТВ Центр".

"За прошедшие годы таможенная служба существенно изменилась. В результате ряда преобразований было сформировано эффективное сильное ведомство. Сегодня оно является прочной опорой для государства. Надежно обеспечивает национальные интересы страны. Так, ФТС России играет значимую роль в полонении бюджета. Способствует наращиванию внешних торговых связей, а также развитию комфортных условий для ведения бизнеса. Решает эти и многие другие стоящие перед вами задачи ответственно и результативно. И в этом заслуга вашего большого сплоченного коллектива. Спасибо вам за труд и верность профессиональному долгу. Уверен, такие высокие требования должны предъявляться каждому человеку, который избрал для себя путь служения Отечеству", - заявил Путин.

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