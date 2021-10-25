Трус, Балбес, Бывалый: как появилось легендарное советское кинотрио

Никулина, Вицина и Моргунова узнавали по всей стране

Легендарное советское кинотрио – Трус, Балбес и Бывалый - отмечает 60-летие с первого появления на экране. 10-минутная короткометражка "Пёс Барбос и необычный кросс" произвела фурор на родине и прогремела за её пределами, получив номинацию на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля. Выход каждой новой картины с участием харизматичных героев всегда становился событием. И сегодня эти фильмы не теряют своей популярности.

Их появление на экране сразу же вызывает улыбку. И так уже шесть десятилетий! Знаменитое трио сложилось на съемках короткометражки "Пес Барбос и необычный кросс". Леонид Гайдай прочитал в газете фельетон в стихах о трех браконьерах, которые отправились глушить рыбу динамитом, но на свою беду взяли на рыбалку пса Барбоса. И режиссер вдохновился! Труса нашел сразу - с Георгием Вициным они уже работали вместе. А Юрия Никулина ему достаточно было увидеть.

Евгения Моргунова на роль Бывалого предложил Гайдаю директор Мосфильма Иван Пырьев. Многие мэтры тогда - Жаров, Ильинский, Любезнов - отказывались, роль-то ведь такая спортивная.

В фильме не было ни слова, только - трюки, гэги, клоунада. А страна умирала от хохота! В следующем фильме эти трое молчать уже не смогли. Запели! Троица получилась вовсе не святая. Компанейский глуповатый алкоголик Балбес. Сентиментальный ипохондрик Трус. Монументальный Бывалый. А вместе они - мелкие жулики, тунеядцы, любители красивой жизни.

Казалось бы, абсолютно аморальные персонажи. Но парадокс, никакого негатива не вызывали - настолько обаятельны и узнаваемы!

"Суперталантливые актеры придумали эти образы из ничего, по сути, взяли каких-то выдуманных людей и сделали их родными каждому из нас, так и получился этот феномен", - рассказал кинокритик Егор Беликов.

Были, конечно, в мировом кинематографе популярнейшие комические дуэты - те же Ришар с Депардье. Но чтобы троица, да еще и так удачно переходившая из фильма в фильм! Юрий Никулин, впрочем, от роли Балбеса отказывался еще до "Кавказской пленницы" - образ считал замыленным. А вот зрители, да и руководство Мосфильма, думали иначе.

"На киностудию поступало огромное количество писем, чтобы эту троицу можно было увидеть снова в каком-то фильме! И руководство было непреклонно, Леониду Гайдаю поставили условие - либо он снимает фильм с троицей, либо он вообще не снимает этот фильм", - говорит заведующая музеем киноконцерна "Мосфильм" Елена Морозова.

Но после "Кавказской пленницы" для Гайдая история троицы закончилась. Впрочем, троица появлялась не только в кино. Когда создавался мультфильм "Бременские музыканты", у художников никак не складывались образы разбойников.

"В комнате редакции висел календарь с популярными артистами Вициным, Никулиным, Моргуновым - троица, которая, конечно, была в зените своего успеха. И кто-то сказал - вот, вот они есть!" – вспоминает историк российской мультипликации Сергей Капков.

Популярность у этого трио была оглушительная. Их изображения появлялись на открытках, их дарили в качестве сувениров. Им не давали прохода на улице.

"А поскольку у них же персонажи алкоголического плана, то не знаю, как к Моргунову или Вицину, а к отцу часто на улице подходили люди и предложения два всего - денег просили на выпивку и предлагали пойти на троих", - рассказывает Максим Никулин.

И фанаты появились. Один из самых известных - конферансье Владимир Цукерман с его коллекцией в 15 тысяч экспонатов. Он создал еще прижизненный музей трех актеров. А первую открытку приобрел в детстве.

Памятников легендарному трио по стране тоже не счесть! Созданы пусть и с разной степенью мастерства, но с любовью. В Иркутске они всё ловят автомобиль. В Раменском - рыбачат. В Хабаровске - танцуют. Меняется жизнь, обстоятельства, не меняются характеры. И гайдаевская троица - тот редкий случай удивительного попадания, когда и спустя десятилетия каждому смешно.

Юлия Богоманшина, Вероника Ермолова, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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