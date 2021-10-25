Коронавирусом в России заболели 37930 человек

Вылечились 20690 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 37930 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1069 человек, выздоровели 20690 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 7778. В Московской области за сутки заболели 3127 человек, в Санкт-Петербурге - 2693.

За весь период пандемии в стране выявлено 8279573 случая инфекции. Умерли 231669 пациентов. Выздоровели 7186611 человек.

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