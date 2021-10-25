Путин отправил телеграмму президенту Узбекистана

Он поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах

Владимир Путин в понедельник в ходе телефонного разговора поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Узбекистана, которые завершились накануне.

Во время диалога главы обоих государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества.

Кроме того, Владимир Путин направил коллеге телеграмму, в которой отметил личный вклад Мирзиёева в упрочнение отношений между двумя странами.

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