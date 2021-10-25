Появились первые версии серьезного ДТП в центре Москвы

Где сейчас виновник ДТП и что могло стать причиной аварии?

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в центре Москвы. В понедельник утром в районе "Баррикадной" владелец иномарки на полной скорости вылетел на тротуар, протаранил киоск и въехал в стену ресторана. Прохожие, оказавшиеся поблизости, едва успели увернуться от фактически неуправляемого автомобиля.

Центр города. Движение неспешное. Однако одна машина двигается подозрительно быстро. Судя по всему, водитель даже не пытается нажать на тормоз. На всей скорости вылетает на тротуар, таранит сначала ларёк, а затем врезается в стену здания.

Лишь чудом пострадавших среди пешеходов не оказалось. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что машина пролетает между идущими людьми. Скорость была настолько высокая, что лишь один прохожий заметил несущийся на него автомобиль и успел отскочить. Люди справа даже не успели среагировать. Повезло и в том, что не было продавца в ларьке с прессой. Он не работает уже два года, и именно его первым протаранил хетчбек, прежде чем столкнулся со стеной здания.

Авария случилась в районе 10 утра. То есть когда утренний час-пик уже ослаб, и была возможность набрать скорость. Тем не менее, по предварительной версии, водителю стало плохо за рулём, и он не смог удержать машину на дороге. Сидевший за рулём мужчина сейчас в больнице.

На место аварии приехали жена и сын 41-летнего водителя. По словам родственников, ничто не предвещало беды. Стаж вождения главы семейства больше 20 лет. Пьяным за руль никогда не садился. Предполагают, что у него мог случиться сердечный приступ. Пострадавший наблюдался у кардиолога. Версию о том, что заснул за рулём, тоже не рассматривают.

Представители ресторана, двери которого чуть не протаранил автомобиль, признаются - ещё недавно тут стояла летняя веранда. Случись ДТП в разгар дня в тёплое время года, могли быть жертвы. Кроме того, в заведении ещё толком не начался рабочий день. По словам сотрудников соседних заведений, после случившегося прохожие сразу бросились на помощь водителю. А в течение 10 минут уже подоспела "скорая" и спасатели.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Пострадавший водитель госпитализирован. По предварительной информации, у него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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