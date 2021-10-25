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Как проходит реставрация старинных домов в Москве

15:08
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Капремонт уже завершён в двух особняках

Более чем 10 старинным особнякам в центре Москвы вернут исторический облик до конца года. Все дома с очень сложными архитектурными элементами, причём не только снаружи, но и внутри. Нужно не только отреставрировать фасады и интерьеры, но и учесть, что эти здания жилые. Капитальный ремонт уже завершён в двух особняках. На что пришлось идти реставраторам?

У этого особняка непрерывно щелкают затворами фотографы, а модели выстраиваются в очередь, чтобы посидеть на ступенях, эффектно пройти мимо или как бы сбежать по крыльцу. Знаменитый дом со львами в Ермолаевском переулке вызывает самые разные ассоциации - с волшебным порталом, стариной и даже видами Нью-Йорка.

Этот старинный особняк на Патриарших прудах называют еще "генеральским", он был построен в конце войны для высших военачальников - в качестве признания их заслуг. В этом доме до сих пор живут потомки победителей, и он признан объектом культурного наследия. Недавно здание было полностью отреставрировано - восстановлены подъезды и фасад.

В этом году проводятся масштабные работы в историческом жилом фонде столицы - почти закончена реставрация особняка 19 века Ольги Кирьяковой в Большом Дровяном переулке. Это усадебный дом 19 века. Здесь было два входа - парадный для хозяев и служебный. После разделения особняка на квартиры, их переделали в подъезды, которые отличаются и сейчас. В главном пришлось вручную расчищать и восстанавливать сложную лепнину. Кропотливого труда потребовали и двери - собственники запретили их снимать с петель и отвозить в мастерскую, специалистам пришлось работать на месте. После реставрации фактура дерева была потеряна, и ее восстанавливал художник.

Подробнее – в репортаже Наталья Тарасовой

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