Проверки и нерабочие дни в регионах: как Россия борется с коронавирусом

До 7 ноября в ряде регионов продлятся вынужденные выходные

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено 37 тысяч 930 случаев заболевания. Это максимум за всё время пандемии. Чтобы переломить ситуацию, с этого дня по 7 ноября в ряде регионов введены нерабочие дни. Вынужденные выходные начались в Нижегородской, Самарской, Курской, Воронежской, Новгородской областях и в Пермском крае.

Каникулы, которым никто не рад. Сегодня нерабочие дни начались в 6 регионах, где эпидемиологическая ситуация из-за ковида самая тяжелая. В Курской области работают только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. В Нижегородской области отменили массовые мероприятия. В Новгородской - полностью остановлена работа развлекательных центров и бассейнов. А в Воронежской - закрыты кинозалы, ночные клубы, спа- и массажные салоны, кафе, сауны, игровые комнаты. В Пермском крае для похода в торговый центр понадобится QR-код. В Самарской области приостановлена или ограничена работа большинства предприятий. На каникулы отправили школьников и студентов. А в детсадах работают только дежурные группы.

"Цель введения нерабочих дней - это максимальная защита населения, чтобы прекратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Есть две недели, чтобы потратить их с пользой. Те, кто еще не привился, придите, пожалуйста, в прививочные пункты", - призвал первый замминистра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения. Сейчас эта цифра почти в два раза меньше. Низкие показатели вакцинации - среди старшего поколения. А ведь пенсионеры находятся в группе риска. Губернаторам рекомендовано отправить на самоизоляцию жителей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию.

Работников той же возрастной группы и людей с хроническими заболеваниями следует перевести на дистанционку на четыре недели. Это время дается, чтобы сделать прививку и дождаться формирования иммунитета. Всем прочим работникам, проходящим вакцинацию, положены два оплачиваемых выходных дня. Об этом говорится в списке поручений, который утвердил президент России Владимир Путин по итогам совещания с кабинетом министров. Президент дал указание правительству России закупить и передать субъектам дорогостоящие препараты для стационарного лечения больных коронавирусом.

Ежесуточно будет проводиться мониторинг доступности лекарственных средств. Тем регионам, где складывается сложная ситуация с заболеваемостью, окажут дополнительную поддержку - с привлечением Минобороны, МЧС и других ведомств. Кроме того, президент поручил кратно увеличить объемы тестирования граждан и усилить контроль за соблюдением санитарных мер. В Москве проходят масштабные проверки масочного режима.

"Более полутора тысяч контролеров будут проверять маски у пассажиров с 28 октября по 7 ноября - это в три раза больше, чем в обычный выходной день. Рейды будут проводиться регулярно на входе, перронах и в вагонах метро, а также на наземном и железнодорожном транспорте", - предупредила заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Елена Мясищева.

Вынужденные выходные грядут по всей стране. В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября. Ограничения должны помочь прервать цепочки распространения вируса - сгладить пик заболеваемости. Это экстренная мера, и она не решает проблему в целом. Чтобы локдауны больше не повторялись, и страна смогла вернуться к нормальной жизни, всем необходимо вакцинироваться. Другого пути нет.

Виктор Прокушев, Тимур Абдулаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram