Суд начал рассматривать по существу дело о терактах в метро в 2010 году

Взрывы прогремели более 11 лет назад на станциях "Парк культуры" и "Лубянка"

Сегодня 2-й Западный окружной военный суд начал рассмотрение по существу дела о терактах в московском метро в марте 2010 года. На скамье подсудимых - Магомед Нуров. Он соучастник страшного преступления, унесшего жизни десятков человек. Его обвиняют сразу по нескольким статьям. Нурову грозит пожизненное заключение.

Магомед Нуров - один из тех людей, кого следствие считает причастным к двойному теракту в московском метрополитене 2010 года. Тогда в общей сложности погибли тридцать девять человек. 117 получили ранения. Согласно материалам уголовного дела, Нуров, став участников террористической группы, выполнял роль связного и водителя. Перевозил членов банды и элементы взрывчатых устройств.

- Себя виновным признаёте? Признаёте или нет? - Мой подзащитный, прошу прощения, говорит о том, что в ходе опроса подсудимого изложит свою версию относительно предъявленного обвинения. - На данной стадии не желает? - Да. Однако в материалах дела признательные показания Магомеда Нурова есть.

Взрыв на станции московского метро "Лубянка" прогремел в 7 часов 56 минут утра 29 марта 2010 года в тот момент, когда поезд подъехал к платформе. Остановился, но двери ещё не открылись. По данным экспертизы, мощность самодельной бомбы составляла порядка четырёх килограммов в тротиловом эквиваленте. Спустя 43 минуты - второй теракт. На станции "Парк культуры" привели в действие взрывное устройство мощностью в полтора килограмма. В обоих случаях бомбы были начинены поражающими элементами - болтами и нарубленными кусками арматуры.

"У меня в руках были две сумки спортивные с моей одеждой. После того, как я обратил внимания на эти сумки, кроме ручек, от этих сумок ничего не осталось. Медицинская сумка куда-то слетела. Полилась кровь с лица", - сказал пострадавший, врач ПФК ЦСКА Владимир Гладышев.

Довольно быстро, в том числе благодаря камерам видеонаблюдения, спецслужбам удалось установить личности террористок-смертниц. Ими оказались 17-летняя Джанет Абдуллаева - вдова ликвидированного за несколько месяцев до теракта в метро боевика Умалата Магомедова.И Мариам Шарипова - супруга организатора терактов Магомедали Вагабова.

- Нуров, объединённый едиными преступным умыслом с участниками вооружённой преступной группы, направленной на совершение взрывов в вагонах поездов на станции "Лубянка" и "Парк культуры" был осведомлен и дал своё согласие на выезд в город Москву участников банды.

Ответственность за теракты взял на себя один из лидеров существовавшего террористического бандподполья - Дока Умаров. Он был ликвидирован в 2013 году. Детали секретной спецоперации не раскрываются. Однако имеются данные, что боевика отравили. Останки позже были найдены и идентифицированы. Год назад был арестован начальник полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаев. Следствие считает, что он лично на автомобиле привёз одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в Кизляре, откуда та вместе с сообщницей уехала в Москву. Магомед Нуров был задержан в Дагестане в марте 2019 года. Работал сторожем в детской спортшколе. Растил семерых детей. Обвиняется в участии в организованном преступном сообществе, изготовлении взрывных устройств и причастности к террористическим актам. Суд начинает изучать доказательства по этому уголовному делу.

Дмитрий Гусев. Дмитрий Панов и Вадим Гребенченко. "ТВ Центр".

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