Эрдоган передумал высылать иностранных послов

Дипломатический кризис разрешен

Высылка послов ряда государств Запада, о которой предупреждал президент Турции Реджеп Эрдоган, не состоится. Он заявил, что воспринял новое заявление послов 10 стран в качестве "шага назад".

Под угрозой объявления персонами нон грата оказались главы дипмиссий США, Канады, Германии, Франции, Нидерландов, а также Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и Новой Зеландии. Об этом Эрдоган объявил ещё в субботу после того, как эти послы поддержали призыв освободить турецкого оппозиционера.

Осман Кавала был задержан ещё в октябре 2017 года по обвинению в причастности к попытке госпереворота. В западных столицах в понедельник сообщили, что так и не получили от Анкары каких-либо официальных уведомлений. Но, в свою очередь, поспешили сделать примирительные заявления, заверив, что не намерены вмешиваться во внутренние дела Турции. После этого президент Эрдоган сообщил - Турция рассчитывает, что эти дипломаты теперь будут осторожны в своих заявлениях.

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