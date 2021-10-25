ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган передумал высылать иностранных послов

22:36
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Дипломатический кризис разрешен

Высылка послов ряда государств Запада, о которой предупреждал президент Турции Реджеп Эрдоган, не состоится. Он заявил, что воспринял новое заявление послов 10 стран в качестве "шага назад".

Под угрозой объявления персонами нон грата оказались главы дипмиссий США, Канады, Германии, Франции, Нидерландов, а также Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и Новой Зеландии. Об этом Эрдоган объявил ещё в субботу после того, как эти послы поддержали призыв освободить турецкого оппозиционера.

Осман Кавала был задержан ещё в октябре 2017 года по обвинению в причастности к попытке госпереворота. В западных столицах в понедельник сообщили, что так и не получили от Анкары каких-либо официальных уведомлений. Но, в свою очередь, поспешили сделать примирительные заявления, заверив, что не намерены вмешиваться во внутренние дела Турции. После этого президент Эрдоган сообщил - Турция рассчитывает, что эти дипломаты теперь будут осторожны в своих заявлениях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.