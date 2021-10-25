Подробности взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

В МЧС смогли извлечь всех людей из-под завалов живыми

В Набережных Челнах в результате взрыва бытового газа частично обрушилась жилая пятиэтажка. Как сообщили в МЧС, все оказавшиеся под завалами люди спасены. Двое человек находятся в тяжелом состоянии, одна девушка - в крайне тяжелом, за её жизнь борются врачи. Причиной ЧП, по предварительным данным, стала утечка бытового газа, вызванная незаконной врезкой в систему газоснабжения в одной из квартир.

Автомобили с видеорегистраторами стояли на перекрёстке на красный сигнал светофора, когда произошел взрыв. Взрывная волна разбросала бетонные обломки дома на несколько десятков метров вокруг, повредив припаркованные даже через дорогу машины. Взяв документы и деньги, жильцы соседних квартир с места взрыва сами спускаются по лестнице на улицу. Кто-то оказывает помощь пострадавшим. Через несколько минут начинают прибывать наряды спасателей и врачей.

"Поступило сообщение по предварительной информации о взрыве газовоздушной смеси в квартире на 4 этаже пятиэтажного панельного многоквартирного жилого дома в городе набережные челны. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами", - заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

В первые минуты были эвакуированы 32 человека. Также из-под завалов довольно быстро удалось достать двух братьев 2010 и 2004 годов рождения.

В результате взрыва полностью разрушены и повреждены восемь квартир на четвертом и пятом этажах. В Набережных Челнах введён режим ЧС муниципального характера. Жителям дома предоставили четыреста мест в соседней гостинице.

- Резкий хлопок. И дальше мы ничего не знаем уже. На пятом этаже. Мы соседи. - А ваша квартира пострадала? - Да. На стене трещина. Потолок тоже пострадал. - Окна все выбило.

По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в квартире, где проживал семидесятилетний мужчина. Он сейчас госпитализирован. Пояснить, что произошло, он не может.

- Так-то нормально. Он здоровался. Всё. Ходил сам в магазин. Мусор выносил сам.

Есть информация, что из-за долгов по коммунальным платежам квартира пенсионера была отключена от газоснабжения, и мужчина мог сделать незаконную врезку в трубу. Из-за негерметичного соединения и произошла утечка.

"Следственными органами СК по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей". В настоящий момент следователи проводят осмотр места происшествия", - заявили в СК по Татарстану.

По предварительным данным, виновник страдает алкоголизмом и состоит на учёте в диспансере. В МЧС сообщили, что смогли извлечь всех людей из-под завалов живыми. Однако некоторые пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии в реанимации.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram