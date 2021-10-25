В Братске мать оставила детей в запертой квартире и исчезла

Малышей спасли соседи

Следственные органы Приангарья разыскивают жительницу Братска, которая бросила в запертой квартире четверых малолетних сыновей и исчезла, не оставив еды. Жизнь детям спасла бельевая веревка, с помощью которой соседи передавали узникам продукты. Судя по тому, что случай этот в семье далеко не первый, нерадивую мать ждет уголовное преследование, а брошенных мальчиков - новая семья.

После сообщения о том, что в одной из квартир Братска в Иркутской области заперты дети, на место оперативно приезжает полиция и пожарные. Дверь в жилище заперта. Поэтому туда сотрудники экстренных служб проникают через окно, обнаружив внутри квартиры четырёх голодных мальчиков.

Предварительно, свою мать эти дети, младшему из которых чуть больше года, а старшему - десять, не видели, как минимум, три дня. Она ушла, заперев дверь и не оставив им практически никакой еды.

"Они через стенку со мной. Они там плачут и плачут. Я ей звоню, у неё телефон недоступен", - сказала соседка Лидия Михайловна.

К счастью, в квартире, где находились дети, нашлась бельевая веревка. Старший ребенок спускал ее из окна, а соседи привязывали к бечёвке пакеты с едой. Это помогло продержаться братьям до того, как об этой истории узнали в полиции и службе опеки, которые вызволили детей из квартиры, где они могли попросту погибнуть.

Детей уже осмотрел врач. После чего их поместили в реабилитационный центр. А их мать сейчас разыскивают следователи.

"По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка по трём статьям уголовного кодекса Российской Федерации - халатность, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следствием в рамках проведения доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, а также действиям матери малолетних детей", - заявила Карина Головачева, представитель СК по Иркутской области.

"Инспекторы по делам несовершеннолетних намерены в ближайшее время инициировать внеплановую комиссию, на которой в интересах детей будет рассмотрен вопрос о том, где и с кем они в ближайшем будущем будут проживать", - сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Александр Сверлов.

Опекуном могут назначить отца. С детьми он не проживал, семья в разводе, но контакт поддерживал. Что касается матери, бросившей их одних в квартире, то её личность уже установлена. По словам соседей, эта женщина неоднократно привлекала внимание инспекторов по делам несовершеннолетних. И до этого случая ни раз оставляла детей одних, особенно не волнуясь за их судьбу. Вот и сейчас, судя по всему, она её мало заботит.

- То есть она пришла все-таки? - Явилась она. Открыла дверь. Посмотрела. Ко мне стучится и говорит, а где дети? Меня спрашивает. Это тебя надо спросить, где твои дети! Я говорю, что опека был, забрала. И она убежала куда-то. Телефон у неё недоступен.

Сейчас Следственный комитет по Иркутской области проводит проверку, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела против матери этих детей. Но даже если этого не произойдет, её, скорее всего, лишат родительских прав.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram