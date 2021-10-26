Российские морпехи спасли от пиратов судно из Панамы

Инцидент произошел в Гвинейском заливе

Российские морские пехотинцы помешали попытке пиратов захватить контейнеровоз в Гвинейском заливе Атлантического океана. Об этом во вторник, 26 октября, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 25 октября. Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" стал свидетелем нападения пиратов на контейнеровоз "Люция", который следовал под флагом Панамы из Того в Камерун.

После получения сигнала бедствия в воздух был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. При подлете вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега.

Позднее с борта корабля "Вице-адмирал Кулаков" на контейнеровоз высадилась антитеррористическая группа, которая освободила экипаж и провела досмотр судна.

Отряд судов Северного флота обеспечивает безопасность гражданского мореплавания в Гвинейском заливе уже три недели. Мониторинг надводной обстановки с помощью палубной авиации осуществляют БПК "Вице-адмирал Кулаков", средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательное буксирное судно "Алтай", сообщает ТАСС.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в выстраивании взаимодействия с партнерами для обеспечения морской безопасности и многое делает в этой сфере.

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