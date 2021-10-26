ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские морпехи спасли от пиратов судно из Панамы

08:19
  • вторник
  • 26 октября 2021

Инцидент произошел в Гвинейском заливе

Российские морские пехотинцы помешали попытке пиратов захватить контейнеровоз в Гвинейском заливе Атлантического океана. Об этом во вторник, 26 октября, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 25 октября. Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" стал свидетелем нападения пиратов на контейнеровоз "Люция", который следовал под флагом Панамы из Того в Камерун.

После получения сигнала бедствия в воздух был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. При подлете вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега.

Позднее с борта корабля "Вице-адмирал Кулаков" на контейнеровоз высадилась антитеррористическая группа, которая освободила экипаж и провела досмотр судна.

Отряд судов Северного флота обеспечивает безопасность гражданского мореплавания в Гвинейском заливе уже три недели. Мониторинг надводной обстановки с помощью палубной авиации осуществляют БПК "Вице-адмирал Кулаков", средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательное буксирное судно "Алтай", сообщает ТАСС.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в выстраивании взаимодействия с партнерами для обеспечения морской безопасности и многое делает в этой сфере.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Морская пехота
Морская пехота
Грузовое судно
Грузовое судно
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.