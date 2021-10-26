Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение Маши Калмыковой

Девочке нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Маши Калмыковой из Ростовской области. У девочки - паростальная остеосаркома правой бедренной кости. Сейчас она проходит лечение в онкоцентре имени Блохина. Маше повезло - заболевание удалось обнаружить вовремя, рак не успел пустить метастазы. Но 10-летней девочке предстоит удаление пораженной костной ткани. Чтобы Маша снова смогла ходить, ей необходим телескопический эндопротез коленного сустава, который будет "расти" вместе со здоровой ногой. Имплант стоит дорого – миллион 920 тысяч рублей. И таких денег у обычной семьи нет. Но Маша очень надеется на вашу помощь.

Операцию нужно провести как можно скорее, поэтому ваша помощь необходима Маше прямо сейчас. Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона.

На аквариум Маша может смотреть часами. В больнице это едва ли не единственное развлечение. А дома, в бассейне, она сама как рыба в воде. Спортивные секции, тренировки и мечты об олимпийском золоте. Теперь совсем не до этого.

Когда теперь вернется в плавание, Маша пока не знает. Впереди у нее - серьезная операция и длительная реабилитация. Десятилетней жизнерадостной девочке приходится осознавать, что за возможность плавать теперь предстоит побороться - спасти ногу. В начале лета Маша не смогла ее согнуть. Сначала подумали - обычная детская травма. Но уже в больнице стало понятно: это не ушиб.

"Мы поехали в Ростовский институт. Там сделали биопсию у нас, и нам поставили остеосаркому", - рассказала Елена Елисеева, мама Маши.

Это было трудно принять. Впереди - все лето, тренировки, игры с друзьями. А у Маши начались серые больничные будни. Лечиться она приехала в Москву. И очень вовремя. Метастазы еще не успели поразить маленький организм. Поэтому девочку, к счастью, миновала химиотерапия. У Маши очень большие шансы на выздоровление, если удалить пораженный онкологией участок бедренной кости и заменить его на эндопротез.

Для того, чтобы Маша снова смогла заниматься спортом, плавать и просто ходить сама, нужен специальный протез стоимостью почти 2 миллиона рублей. Такой протез не потребует дополнительных хирургических вмешательств и будет "расти" вместе с девочкой. Проблема в том, что родителям необходимо приобрести его самостоятельно.

"Стоит очень дорого и для нашей семьи это нереально сделать", - говорит Елена Елисеева.

Чтобы собрать необходимую для лечения сумму, обычной семье из региона понадобятся годы. А ждать нет времени. "Без помощи людей мы не сможем оплатить этот эндопротез", - сказала мама Маши.

Каждый день Маша - в зоне риска. Любая инфекция может ослабить и без того пораженный онкологией организм. Поэтому операцию необходимо провести экстренно.

"Конечно, для всех нас это шок, ведь всегда кажется, что тебя это не коснется, но в жизни оно так получается внезапно и никто от этого не застрахован. Абсолютно!" – рассказала Елена Елисеева.

Родные с нетерпением ждут, когда Маше сделают операцию и они с мамой вернутся домой. Каждый день скучают, звонят и переживают. Маша тоже мечтает скорее вернуться домой. Рисует мелом родные стены и ту самую олимпийскую медаль, которую все-таки мечтает когда-нибудь завоевать.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Операцию нужно провести как можно скорее, поэтому ваша помощь необходима Маше прямо сейчас. Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Марии Калмыковой, программа 1276

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