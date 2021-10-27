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На станции БКЛ "Рижская" начался монтаж эскалаторов

15:06
  • среда
  • 27 октября 2021

Работы продлятся около полугода

На строящейся станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро начали монтаж четырёх эскалаторов.
Процесс сложный, состоит из нескольких этапов. Сначала на железобетонный фундамент наклонного хода опускают специальные металлоконструкции, так называемые фермы. На них в дальнейшем и установят секции эскалаторов длиной 95 метров. Набирать их будут поштучно, как на нитку. Под конец все части состыкуют и выровняют.

"Эскалаторы на данной станции - российского производства. Работа не новая, эскалаторы данного типа уже установлены на станции "Шереметьевское" БКЛ. В среднем такелажные работы вот этих эскалаторов занимают в среднем 2 недели. В общем весь монтаж данных эскалаторов займет в среднем полгода", - сообщил начальник участка ООО "СМУ-24 Метростроя" Сергей Бурцев.

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