В Крыму отреагировали на решение суда Амстердама о судьбе "скифского золота"

Россия еще имеет право подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов

Яркий пример политики двойных стандартов. Апелляционный суд Амстердама сегодня вынес спорное решение о судьбе знаменитой коллекции скифского золота. Согласно постановлению, бесценные исторические артефакты, вывезенные из крымских музеев ещё в начале 2014 года, должны быть переданы Украине. Музейные работники считают такой вердикт политизированным и намерены его обжаловать.

Не "соломоново решение" - так пресса отреагировала на вердикт апелляционного суда Амстердама. На итоговом заседании отметили, что артефакты - крымские по происхождению, но признаются собственностью Украины.

"Прецедент очень неприятный, он будет актуален для всех музеев не только России, но и во всех остальных стран, в том числе Украины. Я надеюсь, что Россия приложит все усилия, чтобы эту ситуацию исправить, потому что совершенно понятно, и с человеческой, и с научной точки зрения, что это ненормальная ситуация, когда одни и те же вещи из одного и того же комплекса, памятника находятся в разных музеях", - сказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Ситуация для суда была сложная и запутанная. Киев говорил о разрешении на вывоз ценностей – оно заключалось между Украиной и Нидерландами. Российские адвокаты апеллировали к прямому договору между галереями. Согласно международной практике, в таком случае исключительные права демонстрировать эти ценности принадлежат музеям полуострова.

"Безапелляционно эти сокровища принадлежат нашей земле по праву. По международному праву, по любому праву, и никогда они не были на Украине, найдены были на этой земле. Поэтому на каком основании они должны куда-то уйти? Поэтому, конечно, это беспрецедентные политические игры, или как их там назвать, поэтому мы будем надеяться, не будем останавливаться", - пообещала директор Керченского музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Центральный музей Тавриды, Херсонес, Керчинский и Бахчисарайский музеи-заповедники даже предоставили архивные документы, в том числе XIX века. В них – данные о происхождении предметов. Все артефакты найдены при раскопках в Крыму.

На бронзовом навершии – грифон – символ Крыма и один из главных экспонатов Центрального музея Тавриды. Как и 450 других предметов – до сих пор в Амстердаме. Украшения, керамика, монеты – "золото скифов". Это, скорее, образное название, символизирующее значимость предметов для крымских музеев и историков, которые изучают уникальные условия формирования крымских народов. Ведь тут в каждом предмете можно увидеть не только скифские мотивы, но и, например, аланские, сарматские или античные.

За семь лет таблички с надписью: "Экспонат на выставке в Амстердаме" на витринах крымских музеев уже успели стать неотъемлемой частью экспозиций, грустно шутят экскурсоводы. Коллекции сейчас неполные и разрозненные.

"Это важная часть культурного наследия народов Крыма. Они отражают историю, культуру эпохи античности, раннего средневековья, эпохи великого переселения народов. И даже не важно сколько там изделий из золота и серебра, их там сравнительно немного. Но это ценные вещи, которые находились в экспозиции, в экспозиционных витринах наших музеев, и, безусловно, я считаю, что культурному наследию Крыма нанесен серьезный ущерб", - прокомментировал директор Центрального музея Тавриды Андрей Малыгин.

На выставку в Европу отправились почти две тысячи предметов. Только страховая стоимость – около двух миллионов евро. Культурная значимость бесценна. Сначала коллекцию показали в Германии, затем - в Нидерландах. Выставка называлась: "Крым - золотой остров в Черном море". Ни слова про Украину. Киев заявил о своих правах только после воссоединения полуострова и России, превратив межмузейный спор в политический. В столице Незалежной сейчас спешно подбирают помещение для хранения ценностей. Владимир Зеленский браво заявляет, что вслед за золотом вернут и Крым. Правда, президент явно поспешил - экспонаты еще как минимум на три месяца останутся в хранилищах Амстердама. Россия имеет право подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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