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Президента Бразилии обвинили в распространении коронавируса

08:39
  • среда
  • 27 октября 2021

Парламентская комиссия страны заявила о девяти нарушениях

Антиковидные ограничения ужесточают по всему миру. С сегодняшнего дня Бельгия вводит систему QR-кодов. Без них теперь не попасть в рестораны, развлекательные заведения и даже в спортзалы.

Власти уточнили, что в стране фиксируют взрывной рост числа заражений коронавирусом. За минувшую неделю этот показатель увеличился на 70 процентов. Также в Бельгии усиливают контроль за соблюдением масочного режима, сообщает "ТВ Центр".

Без паспорта вакцинации практически никуда теперь невозможно попасть и в Марокко. А на северо-западе Китая на карантин поместили целый мегаполис - Ланьчжоу. За сутки в городе выявили шесть инфицированных коронавирусом. Теперь всем жителям - а это, к слову, около четырёх миллионов человек -  запрещено покидать свои дома без крайней необходимости.

Тем временем в Бразилии президента признали виновным в распространении коронавируса. Парламентская комиссия страны заявила сразу о девяти нарушениях. Жаир Болсонару - ярый противник ношения маски - из-за этого он регулярно оказывается в центре скандалов, в том числе в ходе международных поездок. А еще он скептически относится к вакцинации. Сенаторы считают, что выявленных эпизодов достаточно для начала процедуры импичмента.

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