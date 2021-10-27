Обострение в Донбассе: Киев пустил в ход запрещенные дроны

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Резкое обострение - в Донбассе. Украинские силовики нанесли серию ударов по территории Донецкой и Луганской народных республик. В результате серьезно повреждена инфраструктура, обесточены целые поселки. По сообщениям уже из украинского генштаба, ВСУ впервые применила беспилотник, закупленный у Турции - несмотря на то, что полеты боевой авиации и дронов запрещены минскими соглашениями. Расследованием этих атак намерен заняться российский Следственный комитет.

По улицам Старой Марьевки едут украинские танки. Местные жители насчитали не менее пяти машин. Отправив на захват поселка подразделения ВСУ, Киев устроил провокацию, грубо нарушив Минские соглашения. Старая Марьевка находится в так называемой "серой зоне". И военных, а уж тем более тяжелых вооружений, здесь не должно быть в принципе. Но власти Украины эти положения давно и открыто игнорируют. И уже, тем более, не считаются со своими соотечественниками. По рассказам людей, военные врывались в дома, проводили обыски, несколько человек задержали. Сегодня все детали этой вылазки изучает Следственный комитет России. Из 180 жителей посёлка 37 имеют российское гражданство.

Украинские военные в итоге ушли. Но прежде разграбили несколько домов. Разобрали избы. Доски увезли для строительства и укрепления блиндажей на подконтрольной им территории. Даже дрова у стариков - и те украли. Иначе как мародерством эту выходку не назвать. А ночью, когда люди еще не успели прийти в себя от этого кошмара, по Старой Марьевке и поселкам Тельмановского района, ВСУ нанесли артиллерийский удар. Из пушек и 122-миллиметровых минометов.

Осколками мин и снарядов повреждены как минимум 5 жилых домов. Объекты энергетики. Один из снарядов попал в шахту имени Засядько. Украина, говорят в Донбассе, делает все, чтобы не оставить камня на камне от работающих предприятий самопровозглашенной республики.

На все обращения самопровозглашённых республик к ОБСЕ реакции нет. А пока наблюдатели молчат или делают вид, что ничего страшного не происходит, еще 30 мин было выпущено по Хорошее. Под огнем ВСУ оказалась и Ясиноватая, и Яковлевка.

Украина попытку захвата Старой Марьевки, как, впрочем, и артиллерийского удара по поселкам вдоль всей линии соприкосновения отрицает. И обвиняет в провокациях ополченцев. Хотя кадры, опубликованные генштабом ВСУ, говорят об обратном. Вот украинский беспилотник атакует подразделение народной милиции. Командование с гордостью докладывает, что нападение совершено с помощью закупленных у Турции дронов типа "Байрактар". А если учесть, что на вооружение ВСУ в перспективе поступят еще 20 таких беспилотников, то очевидно - Украина и впредь будет грубо нарушать Минские договоренности. Теперь еще и пункт меморандума о запрете полетов боевой авиации и иностранных беспилотников вдоль линии соприкосновения.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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