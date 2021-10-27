Нижегородского воспитателя подозревают в педофилии

Мужчина находится под арестом

Резонансное дело о домогательствах к малолетним расследуют в Нижнем Новгороде. Подозреваемый - воспитатель детского сада, работавший там на протяжении десяти лет. Но шокирующие подробности его действий становятся известными только сейчас.

Для воспитателя детского сада Андрея Фомичева возраст, судя по всему, препятствием не был. Совершенно случайно дети проговорились, что Андрей Сергеевич с ними не только стихи и песни учил.

Когда родители начали расспрашивать более подробно, выяснилось: тесное общение воспитателя и детей, исключительно мальчиков, проходило, как правило, во время тихого часа. Конечно, мужчина просил ничего не рассказывать родителям. Мол, это их большой секрет. В благодарность угощал конфетами.

Родители рассказывают, что к Андрею Фомичёву, как к воспитателю, претензий не было. За девять лет работы мужчина выпустил три группы. Руководство сада уверяет: они ничего не знали.

"Для нас всех это стало неожиданностью, для всего коллектива детского сада. Ведётся следствие. Что следствие просит - мы всё ему оказываем", - говорит заведующая детским садом Людмила Дмитриенко.

Знали, но скрывали, утверждают родители. Потому что первый сексуальный скандал разразился ещё летом. Тогда его как-то удалось замять.

Ещё Андрей Фомичёв с детьми из своего детского сада занимался футболом в ближайшей спортивной школе. А летом даже работал вожатым в лагере. Что там происходило, ещё предстоит выяснить следователям. Возбуждено уголовное дело, в котором содержатся материалы пока только о трёх эпизодах.

Андрей Фомичёв сейчас под арестом. С пострадавшими детьми начинают работать психологи. Среди сотрудников детского сада, да и самих родителей, нашлись защитники воспитателя, которые считают: оказывается, это ему жизнь сломали, написав заявление в правоохранительные органы. А он после летнего скандала якобы исправился.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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