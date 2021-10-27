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Интенсив "Готов к цифре!" проходит в онлайн-формате

11:46
  • среда
  • 27 октября 2021

Он продлится до 20 декабря

Популяризация IT специальностей, кибербезопасность и медийная информационная грамотность. Эти и другие вопросы обсуждают в рамках масштабного интенсива под названием "Готов к цифре!", который стартовал онлайн.

Он посвящён развитию цифровых навыков, сообщает "ТВ Центр". Организованы десятки вебинаров и мастер-классов. Приглашены больше 40 ведущих специалистов отрасли. Присоединиться к трансляциям и стать слушателем может любой желающий. Интенсив проходит в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Он продлится до 20 декабря.

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