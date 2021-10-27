Россия и Норвегия отказались прекращать добычу нефти и газа в Арктике

Идеи еврокомиссаров оторваны от реальности

Глава МИД Сергей Лавров не поддержал идею Еврокомиссии запретить разработку новых нефтегазовых и угольных месторождений в Арктике. Об этом он заявил по итогам переговоров с премьер-министром Норвегии. Последний тоже эту инициативу ЕС открыто раскритиковал. Где в итоге Евросоюз собирается брать энергоресурсы - непонятно. В своей заботе о экологии и будущем всего человечества Брюссель, похоже, игнорирует и свои интересы, и интересы соседей.

Ледяным душем для Еврокомиссии стал ответ норвежского премьера. Осло не собирается отказываться от добычи природного газа в Арктике, несмотря на призывы ЕС ввести общемировой мораторий на добычу углеводородного топлива в арктическом регионе.

"Согласно резолюциям, исходящим из континентальной Европы, всякая деятельность за Полярным кругом должна быть остановлена, но у нас это не сработает. У Норвегии есть права и обязанности заботиться о своей экономической зоне и деятельности в этом регионе", - заявил Йонас Гар Стёре, премьер-министр Норвегии.

Идею запретить добычу на арктическом шельфе европейские чиновники объясняют заботой об экологии региона. Кроме этого, по расчетам Брюсселя, это вынудит европейские страны скорее перейти на "зеленую" энергетику. Но новое правительство Норвегии энтузиазма еврокомиссаров, мягко говоря, не разделяет. Запрет больно ударит по экономике северной страны и сделает, отмечают в Осло, переход на возобновляемые источники энергии практически невозможным. Ведь чтобы спокойно развивать отрасль, нужны ресурсы.

Предложение Евросоюза не поддерживает и Россия. Об этом Сергей Лавров заявил в Норвегии по итогам встречи с премьер-министром королевства. "Я согласен с мнением премьер-министра Норвегии, который уже свою оценку дал этим идеям Евросоюза", - сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Ведь эти идеи сильно оторваны от реальности. Что наглядно показывает нынешний энергетический кризис в ЕС. Скакнувшие к 2000 долларов цены на газ - результат европейской энергетической политики. И в том числе ставки на "зеленую" энергетику, которая пока откровенно не сработала. Так, из-за погоды этим летом ветряные электростанции в ЕС фактически простаивали без дела. И к отопительному периоду страны ЕС подошли без необходимых запасов. Плюс к этому - отказ от долгосрочных контрактов и резкий рост спроса - и вот цены на энергоносители снова ползут вверх. А ведь это только начало отопительного сезона.

"Ключевой момент для того, чтобы купировать энергетический кризис, это запуск "Северного потока – 2". А до этого периода просто европейцы без "Северного потока-2" обречены жить в такой нормальной новой реальности. 1000 долларов за 1000 кубометров", - прокомментировал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Сертификация газопровода еще продолжается. Накануне Министерство экономики и энергетики Германии выдало немецкому регулятору заключение, в котором заявило, что запуск "Северного потока - 2" не представляет угрозы газоснабжению стран ЕС. А его скорейший запуск, считают в ведомстве, помог бы справиться с энергетическим кризисом. Ведь разговорами о "зеленой" энергетике этой зимой не согреться, как, вероятно, и следующими за ней. По оценкам экспертов, газ останется одним из ключевых видов топлива в мире в ближайшие несколько десятков лет.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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