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Мишустин принял участие в переписи населения онлайн

22:41
  • среда
  • 27 октября 2021

Участие в переписи позволит сделать программы по соцподдержке более эффективными, заявил премьер

Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в переписи населения. Он выбрал онлайн-формат - через портал госуслуг. В своём обращении к гражданам премьер отметил, что участие в переписи позволит сделать программы по социальной поддержке более эффективными, а решения о создании новых рабочих мест или о строительстве в регионах детских садов, школ, больниц более выверенными. 

Ранее премьер заявил, что структура комитетов Госдумы 8-го созыва сформирована в соответствии с федеральными органами власти - это позволяет усилить конструктивное взаимодействие парламента и правительства.

На встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Премьер отметил, что уже сейчас активно идут консультации министров в профильных комитетах Думы. Главной текущей задачей глава кабинета министров назвал принятие трёхлетнего бюджета страны.

Спикер Госдумы также подчеркнул, что для депутатов федеральный бюджет - это главный финансовый инструмент в достижении национальных целей развития страны. В четверг парламентарии в первоочередном порядке начнут обсуждать детали бюджетного плана. Премьер отметил, что правительство готово выслушать все вопросы, которые появятся у депутатского корпуса.

"Документ был подготовлен с учетом задач, которые поставил перед нами президент, прежде всего, это вопросы, связанные с достижением национальных целей развития, определенных главой государства. В проекте бюджета предусмотрены меры по поддержке людей и бизнеса. Это, в том числе, важнейшие меры по борьбе с коронавирусом, по поддержке врачей, всей системы здравоохранения, по развитию регионов, по масштабным инфраструктурным проектам", — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Нам необходимо дальше обсуждать с правительством, с Минфином, делая всё для того, чтобы выполнить поручение президента, достичь национальных целей развития нашей страны - рост благосостояния, повышение темпов развития экономики. То, что ждут от нас люди. И мы понимаем, что это ответственность и Госдумы, и правительства", — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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