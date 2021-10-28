Проект федерального бюджета проходит первое чтение в Госдуме

Что предложили парламентарии?

Госдума в четверг приступила к рассмотрению проекта федерального бюджета на предстоящие три года. Главный финансовый документ проходит первое чтение. В 2022 и 2023 году поступления в казну превысят расходы. В числе главных приоритетов работы всех органов власти - реализация социальной политики и повышение уровня жизни россиян.

О проекте главного финансового документа страны эксперты и депутаты говорят так: умеренно оптимистичный и сбалансированный. Уже не антикризисный. Направленный на устойчивое экономическое развитие, а не преодоление последствий пандемии. Но главное, социально- и человекоориентированный.

Особенность проекта нового бюджета – профицит. То есть, доходы государства будут больше, чем расходы. И в краткосрочной перспективе – это повод для оптимизма.

В цифрах экономическое будущее страны на 2022 год выглядит так: доходы – 25,02 триллиона рублей, расходы – 23,69 триллиона рублей. Инфляция по итогам этого года может составить 5,8%. При этом правительство ожидает, что в 2022-м цены вырастут на 4%. И этот уровень инфляции в 4% должен сохраняться в течение ближайших трех лет.

Ожидания по курсу доллара – колебания: от 72 до 74 рублей. Стоимость нефти заложена на уровне чуть более 62 долларов за баррель в 2022-м году. При этом расходы запланированы исходя из стоимости в 44 доллара 20 центов за баррель. Все сверхдоходы пойдут в Фонд национального благосостояния.

Традиционно самые большие расходы запланированы в разделе социальная политика – более 24 процентов бюджета. Президент задал курс на повышение реального уровня доходов населения.

Ноу-хау – иной формат взаимоотношений государства и граждан. В ходе работы над бюджетом депутатам предстоит рассмотреть и механизмы, чтобы людям не нужно было ходить по кабинетам, собирать справки для получения всех обещанных государством выплат. А добавится их немало. Предусмотрено и увеличение материнского капитала, и пенсий. И МРОТ. Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет и многое другое.

Коммунисты и эсеры традиционно настаивают на своих вариантах бюджета. В КПРФ –за введение прогрессивного налога НДФЛ, госмонополию на алкоголь, национализацию. В "Справедливой России- За правду" говорят, что пополнить бюджет можно за счет повышения налогов на крупный бизнес.

В ЛДПР говорят о необходимости регулирования цен на основные продовольственные товары. Новички в Думе – "Новые люди"- тоже успели выступить с рядом финансовых предложений.

По закону у Госдумы есть 60 дней на то, чтобы рассмотреть бюджет в трех чтениях, отправить в Совет Федерации и на подпись президенту. Депутаты обещают не затягивать с процедурой. Ведь регионам тоже нужно принимать свои бюджеты и понимать, какой объём средств они получат из федеральной казны.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram