Жизнь после пластики: как сейчас выглядят решившиеся на операцию звезды

К чему приводит увлечение звезд пластикой?
Этой осенью 51-летняя Наоми Кэмпбелл снова вышла на подиум и произвела настоящий фурор. Супермодель из большой пятёрки главных красоток 90-х по-прежнему в прекрасной форме. Удивила своих поклонников и Донателла Версаче, причём не только новой коллекцией одежды. 66-летняя наследница модного дома уже давно стала одним из самых ярких примеров неудачной коррекции внешности.
"Можно в 70 быть и без операций, и без подтяжек и выглядеть лет на 20. И много в мире моделей, много в мире звёзд, та же Наоми Кэмпбелл, которая недавно вышла в показе Версаче", - говорит звездный стилист Никита Карстен.
Топлес, в анфас, в бикини, гордый профиль. Наталья Штурм регулярно демонстрирует публике свою подтянутую фигуру. В этом году ей исполнилось 55. И она хоть сейчас готова на подиум.
"У меня хорошая фигура. Я могу быть моделью именно для своей возрастной категории. Но такие предложения всегда какие-то... заканчиваются плохо", - говорит Штурм.
Оно и понятно. Певица хочет большой чистой любви, а приглашают чуть ли не на сеновал.
"И вдруг тебе говорят: "А пришли голое фото". И всё на этом заканчивается", - говорит она.
Штурм много времени проводит в спортзале и не позволяет себе лишних калорий. Этой осенью она во второй раз стала бабушкой и буквально светится изнутри.
"Я тоже вижу изменения относительно веса. Мы видим уменьшение объёма жировых пакетов, то есть смещение объёма щёк", - говорит косметолог Полина Кривоногова.
В вышедших в этом году мемуарах голливудская дива Шэрон Стоун призналась, что во время реконструктивной хирургии ей увеличили грудь, причём без её согласия. Якобы доктор сам решил, какие импланты будут к лицу звезде "Основного инстинкта", пока та была в отключке под действием наркоза.
Сергей Свиридов хорошо знает: далеко не всем звёздам стоит верить на слово.
"Вот тот миф, что "я ничего с собой не делала, я не делала ни одной пластической операции, даже губы не колю". Это миф, не верьте никогда. Я знаю много артистов", - уверяет пластический хирург.
И знает далеко не понаслышке. О рукотворной красоте российского шоу-бизнеса не принято говорить вслух, хотя отдельные смельчаки всё же имеются, например, актриса Алла Довлатова недавно призналась, что делала пластику век.
"Или берём пластику век. Пожалуй, так я отвечу на этот вопрос. Алла Довлатова действительно не скрывает, а все остальные артисты всё-таки скрывают", - говорит Свиридов.
В 90-е Линда Евангелиста была одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей мира. Это ей принадлежит знаменитая фраза о том, что меньше чем за 10 тысяч долларов она даже не встанет с кровати. А сегодня Евангелиста выглядит так (см. видео).
На пике карьеры её называли моделью-хамелеоном. Она умела преображаться до неузнаваемости, а теперь в Сети сокрушаются: "Ну не до такой же степени".
Евангелиста молчала несколько лет и старалась не появляться на светских тусовках. Но этой осенью бывшая супермодель призналась: её жизнь разрушили косметологи. Перемены во внешности возникли в результате осложнений после процедуры по удалению жира.
В своём микроблоге 56-летняя Евангелиста пояснила: её фигуру, а вместе с ней и карьеру разрушила невинная на первый взгляд процедура криолиполиза. Так называется безоперационная методика удаления локальных жировых отложений при помощи холода.
"Она столкнулась с достаточно редким осложнением после криолиполиза. Это парадоксальная жировая гиперплазия. Это разрастание жировой ткани, повторяющее контур аппликатора в месте наложения этого аппликатора", - объясняет врач-косметолог Екатерина Давтян.
Дизайнер и модельер Маша Цигаль перемены в своей внешности старается не комментировать.
"Я вообще даже свою личную жизнь в Инстаграме некогда не выкладывала. Я считаю, что есть всё-таки личная жизнь и общественная", - уверяет Цигаль.
41-летняя Цигаль очень довольна тем, как выглядит сегодня, хотя и признавалась, что и у неё были проблемы с той же процедурой, через которую прошла Линда Евангелиста.
"Мы сами должны работать над своей судьбой, а не то что пошла куда-то, какая-то стрёмная тётка чего-то там сделала, и у тебя счастье. Просто, если вдуматься в это, это такой бред", - рассуждает Цигаль.
Дизайнер и стилист уверяет: следить за внешностью - святая обязанность каждой женщины, но делать это нужно исключительно для себя, а не для потенциальных ухажёров.
"Я не понимаю, зачем нужен чувак, чтобы его заставлять с тобой быть. Это он должен мечтать просто о таком счастье, а не наоборот. Я считаю, что это какая-то подмена ценностей, что совершенно неправильно", - говорит Цигаль.
А так сегодня выглядит мексиканская актриса Вероника Кастро (см. видео). Звезде сериалов "Дикая Роза" и "Богатые тоже плачут" этой осенью исполнилось 69. И она восстанавливается после коронавируса.
"Я болела, да, тяжело болела, не буду врать, я лежала в больнице. И мне было очень плохо", - говорит Кастро.
Всё те же широко распахнутые глаза, всё те же волнительные губы и застывшая мимика. Кастро так тщательно следит за внешностью, что создала свой собственный косметологический бренд. О количестве её пластических операций в Мексике складывают легенды. И почти под каждой новой фотографией звезды мыльных опер кто-нибудь обязательно напишет: "Вероника, остановись".
"Сейчас бы ей остановиться и больше ничего не делать. Но так, конечно, не будет. Человек стремится к совершенству. И, кто её фанаты, уже видят, что человека не приглашают даже на работу, участвовать в фильмах. Человек не может выразить какие-то эмоции свои, и мимика не та, не работает", - говорит пластический хирург Ольга Ованесова.
Любовь Успенская в объятиях друга. Певица пришла на день рождения продюсера Артёма Сорокина. А у журналистов опять вопросы про пластику и операции.
"Вы знаете, ответы ищут в каких-то косметиках, операциях почему-то. Но ответ один, друзья мои, самый главный и самый страшный вообще недостаток у человека - это зависть", - говорит Успенская.
Завидовать, конечно, есть чему. В новом клипе с Николаем Басковым у Успенской платье с разрезом, подчёркивающим стройные ноги, и кожа без единой морщинки. В этом году Любови Успенской исполнилось 67. Её подписчики не жалеют огня и сердечек в комментариях. А психологи объясняют: это новый тренд цифровой эпохи. Сегодня женщины готовы ложиться под нож пластического хирурга ради лайков в микроблоге.
"Сколько у тебя подписчиков? Нет миллиона? Вообще не подходи ко мне. И всё. Понимаешь? Вот так сегодня мыслит современное общество", - говорит психолог Павел Раков.
И если всего пару лет назад так мыслила исключительно молодёжь, то сегодня и звёзды в зрелом возрасте меряют популярность количеством подписчиков. Похоже, искренне считая, что количество это во многом зависит от их внешнего вида.
По материалам программы "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram