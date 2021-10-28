Спасатели провели учения на Канале имени Москвы

Свои навыки отрабатывали, в том числе, водолазы

Стремительно и слажено! На Канале имени Москвы прошли масштабные учения по спасению людей в зимний период, сообщает "ТВ Центр".

По легенде несколько отдыхающих вышли на тонкий лед и провалились. Сначала свои навыки отрабатывали водолазы. Действовать они должны быстро - в холодной воде человек может находиться не больше 15 минут. Пострадавших вытаскивали канатами на берег.

После настала очередь тренировки "боевых" расчетов: на катерах, гидроциклах и судне на воздушной подушке. Несмотря на то, что условные пострадавшие всё прыгали и прыгали в воду, их удалось быстро доставить на берег, где, в свою очередь, были отработаны навыки оказания первой помощи.

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