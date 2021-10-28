Депутаты продолжат обсуждение проекта бюджета в Госдуме

Далеко не все парламентарии довольны, каким получился важный документ

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на ближайшие три года. Законопроект ориентирован на восстановление экономического роста и запланирован профицитным. Ко второму чтению в документ предложено внести ряд поправок, в том числе касающихся поручений президента.

Уверенное развитие экономики, а не выживание. Планомерное достижение национальных целей, выполнение послания президента, а не экстренная ликвидация последствий пандемии. Параметры главного финансового документа страны на 2022 год и плановый трехлетний период внушают парламентскому большинству оптимизм. Самые значительные расходы запланированы в разделе социальная политика – более 24%.

"На здравоохранение, соцполитику направлены наибольшие объёмы ресурсов - 22 триллиона рублей в предстоящую трёхлетку. Более двух триллионов рублей за предстоящую трехлетку будут направлены на адресную поддержку более 5 миллионов семей с детьми в целях снижения бедности. Задача - обеспечить к 2030 году двукратное снижение бедности по сравнению с 2017 годом", - заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Уже в следующем году минимальный размер оплаты труда должен вырасти до 13 тысяч 617 рублей. Выплата за рождение второго ребенка увеличится почти на 80 тысяч. Средний размер страховой пенсии по старости составит 18,5 тысячи рублей - сейчас на тысячу меньше. А еще заложены деньги на строительство новых школ и больниц, дорог, закупку машин скорой помощи, которых так не хватает в регионах.

"Нам надо создавать условия в регионах для жизни граждан, чтобы они не отличались от столицы и других городов. А сегодня есть такая разница, большая. Чтобы у нас качество медицинских услуг было одинаковое. В образовании качество было одинаковое", - сказала председатель Госдумы Вячеслав Володин.

О регионах заговорили и думские новички. Фракция "Новые люди' предлагает отдать в субъекты страны больше денег.

"Регионам нужны свои налоговые доходы, и базу надо увеличивать, потому что когда компетенция губернатора и людей из регионов - это выбивать деньги по трансфертам в Москве - это, конечно не та компетенция, которая связана с развитием регионов и их собственной доходной базы", - сообщил Алексей Нечаев, руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме.

В цифрах экономическое будущее страны на 2022 год выглядит так: доходы – свыше 25 триллионов рублей, расходы – более 23,5. Инфляцию правительство планирует сдерживать на уровне 4% в ближайшие три года. В этот же период ожидаемый курс доллара - 72-74 рубля. Заложенная в бюджет стоимость барреля нефти - чуть более 62 долларов. При этом расходы запланированы, исходя из стоимости в 44 доллара 20 центов за баррель. Все сверхдоходы пойдут в Фонд национального благосостояния.

Коммунисты и эсеры сразу заявили - это не бюджет развития. И озвучили свое нежелание за него голосовать, обвинив правительство в недальновидном подходе.

"Это финансово-экономическая конституция. Это не цифры. Это судьбы людей. Судьбы отраслей, судьбы науки, здравоохранения, образования, людей. Это судьбы нашего будущего, давайте относиться к этому серьезно. Но за такой бюджет мы не будем голосовать. Но свой бюджет будем пробивать", - пообещал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Коммунисты и эсеры пытаются бойкотировать принятие федерального бюджета из года в год. У лидера либерал-демократов, кажется, терпение лопнуло. И в зале заседаний у Владимира Жириновского нашлось немало сторонников. Ему несколько раз продлевали время выступления сверх регламента.

"Вы обязаны голосовать за бюджет. Вы получаете зарплату из бюджета, у вас квартиры из бюджета, дачи из бюджета. И на содержание ваших партий вы получите 1,5 миллиарда, Геннадий Андреевич. Откажитесь! Вас бюджет не устраивает, от всех денег откажитесь! И вы, "Справедливая Россия", от всего откажитесь. Потому что получают все от государства, но пытаются растормошить государство. Не нужен бюджет? Тогда убирайтесь отсюда! Предлагаю признать утратившими статус парламентских партий - КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди", - сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Владимир Вольфович, возможно, они после вашего выступления иначе проголосуют", - отметил Володин.

Представитель фракции партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" занял место на трибуне сразу после эмоционального выступления Жириновского. Начал то ли с колкости в адрес лидера ЛДПР, то ли с благодарности техническому персоналу Госдумы. Во время повышенных санитарных мер прозвучало весьма двусмысленно.

"Молодцы, что протерли. Но давайте вернемся к бюджету. Тут нам с трибуны говорили, что мы против. Нет, мы за бюджет. Только вот за этот. Голосовать за бюджет, который построен на поддержке граждан из расчета, что прожиточный минимум у нас 13617 рублей, мне кажется, это даже обсуждать не стоит", - заявил Валерий Гартунг, замруководителя фракции партии "Справедливая Россия".

В первом чтении за проект бюджета проголосовали 338 депутатов, против - 82, воздержался один. Так что основные параметры и вектор развития экономики утверждены. Во втором чтении дискуссия развернется вокруг финансирования регионов и конкретных отраслей.

По закону у Госдумы есть 60 дней, чтобы рассмотреть федеральный бюджет в трех чтениях. Далее документ отправится в Совфед и на подпись президенту. Депутаты обещают не затягивать с процедурными вопросами. Ведь регионам тоже предстоит принимать свои бюджеты. А для этого они должны четко понимать, какой объём средств и в какие сроки получат из государственной казны.

Лилия Акиньшина, Станислав Ильин. Кирилл Кретов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram