Сроки - до 14 лет: в деле о пожаре в "Зимней вишне" поставлена точка

В пятницу суд вынес приговор

Итог трехлетнего следствия по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Суд в пятницу огласил приговоры восьми фигурантам. Самый большой срок - 14 лет - получила собственник здания. Игнорирование требований безопасности и элементарная халатность при обслуживании ТЦ обернулись гибелью 60 человек.

Общественная опасность и "нет оснований для замены реального срока условным наказанием или принудительными работами". Этими фразами судья сопровождает характеристику на каждого обвиняемого. Всего по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" на скамье подсудимых оказались 15 человек. По некоторым из них приговор уже озвучен.

Максимальный срок - 14 лет колонии общего режима - получила экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова. Сразу по двум статьям. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушения требований пожарной безопасности, повлёкшие смерть двух и более лиц.

Ранее в своем последнем слове женщина частично признала вину, но заявила, что была уверена в том, что на объекте все в полном порядке, мол, сама организовывала проверки всех систем жизнеобеспечения. По версии следствия, Богданова неоднократно уведомлялась подчиненными о недостатках противопожарной безопасности здания.

13,5 лет лишения свободы по тем же статьям уголовного кодекса получила и гендиректор "Зимней вишни", непосредственно управляющая ТРЦ Надежда Судденок. Ранее она просила прощения в суде и так же уверяла, что ничего не знала о проблемах со зданием.

Технический директор получил 11 лет колонии общего режима. Охранник торгового центра Сергей Антюшин приговорен в восьми годам лишения свободы. Инженер противопожарной системы осужден на 5,5 лет, глава компании по ее обслуживанию просидит в тюрьме на год дольше. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин получил 6 лет, пожарный Сергей Генин - пять. Следствие считает, что эти представители экстренных служб халатно подошли к исполнению своих обязанностей, неправильно организовали тушение огня и эвакуацию людей.

Пожар в четырехэтажном здании кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Причиной стала протекающая крыша: вода залила светильник, после чего возникло короткое замыкание. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из них дети. В здании не работала пожарная сигнализация, все эвакуационные выходы были закрыты. Именно возле одного из них и нашли обгоревшие тела девятилетней девочки и мужчины. Это были дочь и муж Елены Тесленко. Она до сих пор не может прийти в себя от потери, в каждом ребенке на улице видит свою Аришу, но нашла в себе силы активно участвовать в судебном процессе. Личных извинений она так и не услышала.

"Для нас, в любом случае, наказание будет неадекватно. Невозможно загладить ту боль, которая нам причинена. Поэтому, какое бы ни было наказание самое строгое, оно для нас будет недостаточно. Но то, что оно уже есть, большой плюс", - сказала Елена Тесленко.

Потерпевшими по делу о пожаре признаны 450 человек. Именно столько, помимо самих жертв трагедии, сломано жизней и судеб. Сгоревший ТРЦ снесли. Сейчас на его месте мемориал Парк Ангелов.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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