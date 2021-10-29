Между Францией и Великобританией обострился давний конфликт

Спор касается того, кому и как рыбачить в водах Ла-Манша

Посла Франции в Лондоне ждут на разговор в МИДе королевства в связи с задержанием британского судна в водах Пятой республики. Инцидент обострил давний спор двух стран о лицензиях для рыболовов в Ла-Манше. Париж обвиняет Лондон в ограничении прав на промысел и грозит жесткими санкциями. Но у Британии - другое мнение.

Лондон в бешенстве, пишут теперь европейские СМИ. А как иначе назвать реакцию на действия Франции? Которая накануне не просто арестовала английский рыболовецкий траулер, тем самым запустив очередной виток давнего конфликта. Но грозит соседу серьезными санкциями. Британия в ответ вызывает на ковер в МИД французского посла. И обещает встречные меры.

Кому и как рыбачить в водах Ла-Манша, Париж и Лондон не могли поделить еще до "Брекзита". Теперь ситуация только ухудшилась. После официального развода с ЕС Британия пообещала выдать французским рыбакам лицензии на ловлю в своих водах. Но откровенно затягивает процесс. А всех, кто рискует забросить сети без нужных бумаг, проверяет и штрафует.

Чем вызывает крайнее возмущение французской стороны. Там уже просили Лондон одуматься. А теперь ставят ультиматум. Если до 2 ноября королевство не изменит политику в сфере рыбной ловли, Франция введет против соседа санкции.

Речь об ужесточении правил ввоза товаров из Великобритании, запрете на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах Франции. А в перспективе даже сокращение поставок электроэнергии на Нормандские острова. Которые являются владением британской короны. Но находятся совсем рядом с французским берегом. В этих водах веками ведётся промысел морского гребешка. Но сейчас французским судам доступ туда закрыт.

Британия в ответ нажаловалась на французские власти в Еврокомиссию. Направив туда письмо с указанием, что действия Парижа нарушают соглашения по "Брекзиту".

Одной из причин которого, собственно, и стало недовольство распределением квот на ловлю рыбы. Доходило даже до морского боя между британскими и французскими траулерами.

Как разрешить ситуацию, пока неясно. Отношения между Парижем и Лондоном продолжают стремительно портиться. Правительство Великобритании обдумывает список возможных ответных санкций. А ведь хотели разойтись по-хорошему.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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