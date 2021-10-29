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В московском метро заработали бесплатные точки тестирования на ковид

14:55
  • пятница
  • 29 октября 2021

Пункты открылись на популярных станциях

Бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID начали работать в пятницу сразу на пяти станциях московского метро.

Сделать тест на "корону" теперь можно на самых популярных станциях: Тверской или Пушкинской, Маяковской, Тургеневской, Хорошевской и Третьяковской. Ими часто пользуются для пересадок, к тому же, рядом много бизнес-центров, сообщает "ТВ Центр".

Новые точки горожане уже оценили и активно начали ими пользоваться. Процедура занимает не более 15 минут. Если экспресс-тест окажется положительным, здесь же сразу делают и ПЦР.

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