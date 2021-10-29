Как в каршеринге Москвы борются с водителями-нарушителями

Отсутствие документов – одно из самых частых нарушений

С каждым годом в Москве растет число инцидентов, связанных с автомобилями каршеринга. Скоростная езда, водители без документов, пьяные за рулем - это лишь часть всевозможных преступлений . Как сервисы проката борются с нарушителями и какие радикальные меры могут помочь полностью изменить ситуацию?

Этот водитель управлял каршеринговой машиной, однако не имел при себе прав. Мужчина предъявил паспорт. И по базе полицейские установили, что удостоверение у него все-таки имеется. В итоге – штраф 500 рублей. Отсутствие документов – одно из самых частых нарушений при аренде автомобиля.

Вы можете сидеть дома или вообще где-нибудь в другом городе, а кто-то в Москве - ездить по вашим документам, фактически не заключая договора с каршеринговой компанией. Поисковик выдает массу объявлений по продаже липовых профилей.

Продавцы гарантируют, что с таким аккаунтом можно два месяца спокойно нарушать правила дорожного движения даже под камеры видеонаблюдения и избежать ответственности при ДТП. Цена - от 1700 рублей за простой до четырех тысяч за премиальный. Оплату просят вперед.

За такое можно получить срок - как за угон автомобиля. В Москве уже заведено и сейчас расследуются несколько уголовных дел. Но самые отчаянные, тем не менее, идут на подлог. Может, поэтому столько случаев, когда водители пытаются скрыться на машине или бросить ее и сбежать.

Краткосрочной арендой в столице активно пользуются более миллиона человек. Увеличились и количество поездок, и парк автомобилей. Как следствие – и ежегодный рост числа ДТП. В каршеринговых компаниях утверждают, что постоянно работают над ужесточением правил проката. По крайней мере, чтобы не пустить за руль нетрезвых граждан.

"Цифровой тест. Включается он в ночное время в обязательном порядке у пользователей. У них нет возможности забронировать автомобиль, пока на скорость они не выберут либо подобные цифры, либо подобные фигуры. Если человек промахивается и не проходит тест за определенное время, доступ к автомобилю ему блокируется на 3 часа", - рассказала PR-директор сервиса каршеринга Алена Балакирева.

Еще одно нововведение - рейтинг водителя. Оборудование в машине оценивает превышение скорости, резкое вхождение в повороты и перестроение между полосами, так называемую игру в "шашечки". Аккуратным водителям – скидки на аренду до 30%. Любителям агрессивной езды машина, напротив, обойдется дороже. Но обсуждают в столице и более радикальные меры.

"Дополнительная селфи-идентификация, алкотестеры в автомобилях. Эти вопросы все находятся в проработке. Но пока готового решения нет. Возможно, в перспективе появится эта история", - сообщил руководитель проектов шеринга Департамента транспорта Москвы Магомед Колгаев.

Пока же получается, что какими бы строгими ни были меры по аренде машин, безопасность на дорогах все-таки остается на совести водителей и бдительности автоинспекторов.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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