Автомобиль Tesla разорвало пополам после ДТП в Москве

Водитель чудом остался жив

Электромобиль Tesla сгорел в результате аварии в Новой Москве. Инцидент произошел минувшим вечером рядом с метро "Прокшино". По рассказам очевидцев, машина потеряла сцепление с мокрой дорогой и на огромной скорости врезалась в фонарный столб, сообщает "ТВ Центр".

Из-за сильного удара машину разорвало пополам, и она вспыхнула. На кадрах видно - от электрокара остался лишь металлический остов. 21-летнему водителю, можно сказать, повезло - он вылетел из салона, отделавшись только сломанной ногой. Сейчас он в больнице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram