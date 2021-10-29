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Автомобиль Tesla разорвало пополам после ДТП в Москве

15:02
  • пятница
  • 29 октября 2021

Водитель чудом остался жив

Электромобиль Tesla сгорел в результате аварии в Новой Москве. Инцидент произошел минувшим вечером рядом с метро "Прокшино". По рассказам очевидцев, машина потеряла сцепление с мокрой дорогой и на огромной скорости врезалась в фонарный столб, сообщает "ТВ Центр".

Из-за сильного удара машину разорвало пополам, и она вспыхнула. На кадрах видно - от электрокара остался лишь металлический остов. 21-летнему водителю, можно сказать, повезло - он вылетел из салона, отделавшись только сломанной ногой. Сейчас он в больнице.

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