Фестиваль мультфильмов и Врубель: как провести длинные выходные в Москве

Немало мероприятий проходят онлайн

Впереди длинные выходные. Москва подготовила много мероприятий, причём самое интересные - онлайн. Увидеть шедевры живописи и кино, научиться готовить, как шеф-повар, а ещё установить спортивный рекорд - и всё это, не выходя из дома! Насладиться московской осенью можно, просто выйдя в ближайший парк.

Выходные, а уж тем более длинные, всегда вызывают желание как можно больше отдыхать и дышать полной грудью. В Москве это сделать очень просто: в парках и скверах сейчас – красота! Не осень - чистое золото.

Фотосессии, прогулки с детьми, душевные разговоры. Эта пора располагает к умиротворению. Главное - поднять тонус и настроение. Помочь в этом может проект "Спортивные выходные".

Групповые занятия с профессиональным тренером - в 15 парках. Плюс, тренировки онлайн. В нынешнее время не просто полезно - бесценно!

Достигнув внутреннего равновесия, можно смело отправляться на Крымский вал. Там грядет сенсация! В Новой Третьяковке готовятся к событию исторической важности. Даже дух захватывает. Совсем скоро здесь можно будет увидеть три сотни произведений гениального, по сей день неразгаданного Михаила Врубеля.

В уникальной экспозиции участвуют 9 музейных и 8 частных собраний. На трёх этажах - графика, панно, скульптура, живопись. Возможно, именно здесь можно наконец-то понять душу художника. Впервые в одном зале встретились три Демона Врубеля.

Пока Демоны и Царевна-Лебедь обживают новое пространство, в зале Врубеля в Лаврушинском открылась выставка, посвященная русскому модерну. Имена многих авторов широкой публике незнакомы, часть работ вообще никогда не экспонировалась. Тем ценнее возможность познакомиться с сокровищами из запасников Третьяковки.

Разумеется, увидеть всё это можно лишь с соблюдением масочного режима и при наличии QR-кода. Никаких ограничений для тех, кто любит смотреть анимацию. Причём, не выходя из дома.

Большой фестиваль мультфильмов в режиме онлайн представляет лучшие работы аниматоров со всей планеты. Застенчивая молочная корова и нестабильная девочка-робот - из Кореи, Большой злой лис - из Франции и Бельгии.

Сделать выходные незабываемыми поможет наш канал. В субботу - "Самый вкусный день" с Татьяной Морозовой. И самый страстный рецепт - от итальянского шеф-повара. Тему любви подхватит в воскресенье детектив "Преимущество двух слонов".

Почему нельзя быть слабой женщиной даже рядом с сильным мужчиной? Как противостоять страшным пророчествам? И как важно учить дочерей игре в шахматы. Сильный ход - в сильном кино.

Ольга Стрельцова, Елена Шмелёва, Дина Самохина, "ТВ Центр".

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