Полиция нашла дрифтеров, устроивших экстремальный заезд в Москве

Составлен протокол

Сотрудники ГИБДД установили личности дрифтеров, которые совершали опасные манёвры - один в центре Москвы, другой - в Зеленограде. Видео с экстремальными заездами появилось в интернете некоторое время назад. Теперь, кроме лайков в соцсетях, их ждут и крупные штрафы.

Лихач на Большой Дорогомиловской несколько раз разворачивается через двойную сплошную, а потом ещё и выезжает на тротуар, создавая угрозу окружающим. Составлен протокол о многочисленных грубых нарушениях.

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