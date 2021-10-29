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Полиция нашла дрифтеров, устроивших экстремальный заезд в Москве

15:03
  • пятница
  • 29 октября 2021

Составлен протокол

Сотрудники ГИБДД установили личности дрифтеров, которые совершали опасные манёвры - один в центре Москвы, другой - в Зеленограде. Видео с экстремальными заездами появилось в интернете некоторое время назад. Теперь, кроме лайков в соцсетях, их ждут и крупные штрафы.

Лихач на Большой Дорогомиловской несколько раз разворачивается через двойную сплошную, а потом ещё и выезжает на тротуар, создавая угрозу окружающим. Составлен протокол о многочисленных грубых нарушениях.

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