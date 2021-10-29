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Кальянную "Мята Lounge" в ВАО повторно опечатали за нарушение антиковидных мер

13:59
  • пятница
  • 29 октября 2021

Заведение нарушало меры профилактики COVID-19

Роспотребнадзор повторно опечатал кальянную сети "Мята Lounge" на Стромынке. Об этом сообщил специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ВАО Мурад Алискандиев.

По его словам, в кальянной были выявлены нарушения мер профилактики COVID-19. В частности, отсутствовали дезинфицирующие вещества, не проводились обеззараживание воздуха и термометрия.

"Ранее за аналогичные нарушения кальянная уже была опечатана. При повторном обследовании выявленные нарушения не устранены. Кальянная опечатана повторно", - сказал Алискандиев.

Теперь кальянной грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

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