Кальянную "Мята Lounge" в ВАО повторно опечатали за нарушение антиковидных мер

Заведение нарушало меры профилактики COVID-19
Роспотребнадзор повторно опечатал кальянную сети "Мята Lounge" на Стромынке. Об этом сообщил специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ВАО Мурад Алискандиев.
По его словам, в кальянной были выявлены нарушения мер профилактики COVID-19. В частности, отсутствовали дезинфицирующие вещества, не проводились обеззараживание воздуха и термометрия.
"Ранее за аналогичные нарушения кальянная уже была опечатана. При повторном обследовании выявленные нарушения не устранены. Кальянная опечатана повторно", - сказал Алискандиев.
Теперь кальянной грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram