Число пунктов бесплатного экспресс-тестирования на ковид выросло до 70

Открылось еще 20 пунктов

В столице 29 октября открылось еще 20 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19. Общее количество пунктов выросло до 70.

Как сообщили в столичной мэрии, ежедневно услугой экспресс-тестирования пользуются 5-7 тысяч человек.

"Всего москвичи сделали более 80 тысяч тестов. В среднем доля положительных экспресс-тестов составляет 5%. Самое важное: тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат - представляет ли человек опасность для окружающих или нет", - рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

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