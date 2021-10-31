Массовое помешательство: почему "Игра в кальмара" перетекла в реальность

Сериал бьёт рекорды популярности

Жители Хамовников на этой неделе заметили на улице доставщиков суши в ярко-розовой форме тюремных надзирателей. И не удивились. Курьеры выглядели точь-в-точь как персонажи корейского сериала "Игра в кальмара", который сейчас бьёт рекорды популярности.

Это похоже на какое-то помешательство. Костюмы и символы из фильма теперь везде. Игры из кино инсценируют блогеры, школьники и бизнесмены.

Сериал взбудоражил даже депутатов Госдумы. Юлия Богоманшина посмотрела творение корейских авторов и попыталась понять - почему одни от него в восторге, а другие требуют запретить (смотрите видео).

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