ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Массовое помешательство: почему "Игра в кальмара" перетекла в реальность

16:33
  • воскресенье
  • 31 октября 2021

Сериал бьёт рекорды популярности

Жители Хамовников на этой неделе заметили на улице доставщиков суши в ярко-розовой форме тюремных надзирателей. И не удивились. Курьеры выглядели точь-в-точь как персонажи корейского сериала "Игра в кальмара", который сейчас бьёт рекорды популярности.

Это похоже на какое-то помешательство. Костюмы и символы из фильма теперь везде. Игры из кино инсценируют блогеры, школьники и бизнесмены.

Сериал взбудоражил даже депутатов Госдумы. Юлия Богоманшина посмотрела творение корейских авторов и попыталась понять - почему одни от него в восторге, а другие требуют запретить (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Поклонники сериала "Игра в кальмара"
Поклонники сериала "Игра в кальмара"
Сериал "Игра в кальмара"
Сериал "Игра в кальмара"
Поклонники сериала "Игра в кальмара"
Поклонники сериала "Игра в кальмара"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.