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В Сочи оштрафовали водителя дивана на колесах

09:05
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Оригинальное транспортное средство изъяли

В Сочи умельцы превратили диван в транспортное средство. Молодые люди приделали к предмету мебели колёса, мотор и отправились путешествовать  по городу.

Без внимания компания не осталась. Их поездку запечатлели туристы и местные жители. Но далеко на оригинальном средстве передвижения компания уехать не смогла. Диваном на колёсах заинтересовались и сотрудники Госавтоинспекции. Хозяину чудо-транспорта выписали штраф за езду по городу без ремней безопасности в размере одной тысячи рублей. После осмотра средство передвижения изъяли и поместили  на охраняемую стоянку.

Стоит отметить, что это уже не первый заезд диванных гонщиков. Около недели назад компанию задерживали за аналогичную несанкционированную поездку.

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Диван на колесах
Диван на колесах
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