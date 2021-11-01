В Сочи оштрафовали водителя дивана на колесах

Оригинальное транспортное средство изъяли

В Сочи умельцы превратили диван в транспортное средство. Молодые люди приделали к предмету мебели колёса, мотор и отправились путешествовать по городу.

Без внимания компания не осталась. Их поездку запечатлели туристы и местные жители. Но далеко на оригинальном средстве передвижения компания уехать не смогла. Диваном на колёсах заинтересовались и сотрудники Госавтоинспекции. Хозяину чудо-транспорта выписали штраф за езду по городу без ремней безопасности в размере одной тысячи рублей. После осмотра средство передвижения изъяли и поместили на охраняемую стоянку.

Стоит отметить, что это уже не первый заезд диванных гонщиков. Около недели назад компанию задерживали за аналогичную несанкционированную поездку.

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