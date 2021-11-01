ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Аргентине почтили память Марадоны в день его рождения

08:57
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

30 октября легенде футбола исполнился бы 61 год

В Аргентине почтили память Диего Марадоны в его день рождения. Спортсмену, признанному лучшим футболистом 20-го столетия, исполнился бы 61 год. Игроки клуба "Бока Хуниорс", в котором Марадона сделал блестящую карьеру, вышли на поле в майках с его портретами. А на трибунах болельщики хором пели песни о своём кумире. Недавно власти Аргентины признали историческим памятником дом в трущобах, где родился Диего.

Как только тёмная ткань, скрывающая образ великого футболиста, поднимается, на землю моментально падают десятки футбольных мячей. Перформанс символичный. К рассыпавшимся по земле элементам инсталляции радостно бегут и взрослые и дети. Ну а потом, затаив дыхание, поднимают головы вверх. В аргентинской столице - новый объект паломничества всех почитателей таланта Марадоны. Вдохновились скульпторы одной из самых знаменитых фотографий великого футбольного виртуоза - той самой, с мундиаля 1994 года. Изображение самого Диего - рисунок на бетонной стене, а вот мяч решили сделать объёмным. Он будто приклеился к голове. Только так можно обыграть безграничный талант мастера. Даже будучи двухмерным, Марадона запросто может сотворить очередное чудо, которому будут рукоплескать во всём мире.

Подробности смотрите в репортаже Александры Сергомасовой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Празднование дня рождения футболиста Диего Марадоны в Неаполе
Празднование дня рождения футболиста Диего Марадоны в Неаполе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.