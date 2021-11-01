В Аргентине почтили память Марадоны в день его рождения

30 октября легенде футбола исполнился бы 61 год

В Аргентине почтили память Диего Марадоны в его день рождения. Спортсмену, признанному лучшим футболистом 20-го столетия, исполнился бы 61 год. Игроки клуба "Бока Хуниорс", в котором Марадона сделал блестящую карьеру, вышли на поле в майках с его портретами. А на трибунах болельщики хором пели песни о своём кумире. Недавно власти Аргентины признали историческим памятником дом в трущобах, где родился Диего.

Как только тёмная ткань, скрывающая образ великого футболиста, поднимается, на землю моментально падают десятки футбольных мячей. Перформанс символичный. К рассыпавшимся по земле элементам инсталляции радостно бегут и взрослые и дети. Ну а потом, затаив дыхание, поднимают головы вверх. В аргентинской столице - новый объект паломничества всех почитателей таланта Марадоны. Вдохновились скульпторы одной из самых знаменитых фотографий великого футбольного виртуоза - той самой, с мундиаля 1994 года. Изображение самого Диего - рисунок на бетонной стене, а вот мяч решили сделать объёмным. Он будто приклеился к голове. Только так можно обыграть безграничный талант мастера. Даже будучи двухмерным, Марадона запросто может сотворить очередное чудо, которому будут рукоплескать во всём мире.

Подробности смотрите в репортаже Александры Сергомасовой.

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