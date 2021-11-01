Без прорыва по климату: первые итоги саммита G20

В работе "двадцатки" принял участие Владимир Путин

Принятием итоговой декларации в Риме завершился саммит стран "Группы двадцати" (G20). В течение двух дней главы крупнейших государств обсуждали преодоление последствий пандемии, восстановления мировой экономики, а также проблемы изменения климата. В работе саммита по видеосвязи принял участие Владимир Путин. Президент отметил, что Россия быстрыми темпами развивает чистую, низкоуглеродную энергетику. Насыщенная деловая программа была у Сергея Лаврова. На полях саммита глава нашего МИД России провёл беседу с президентом США Джо Байденом во время обеда для участников делегаций. Разговор был непродолжительный, но, по словам Лаврова, весьма полезный. В ходе беседы с российским министром, Джо Байден передал приветствие Владимиру Путину, а также подчеркнул, что нацелен на дальнейшие контакты. В какой атмосфере проходил саммит "Группы двадцати", и дал ли он ответ на стоящие перед миром вызовы?

Привычное семейное фото в заключительный день "Большой двадцатки" его организаторы решили заменить известной римской традицией. Лидеры бросают монетку в главный фонтан итальянской столицы.

Тем более символично, что одна из основных тем саммита - вклад, в том числе и финансовый, который каждая из стран "Группы 20" должна внести в дело борьбы с изменением климата. Задача - к середине XXI века достичь глобальной углеродной нейтральности, то есть свести выбросы парниковых газов к нулю.

Россия входит в число лидеров процесса декарбонизации. Как отметил в своем выступлении Владимир Путин - он принял участие в саммите в дистанционном режиме – Россия выполняет все взятые на себя обязательства по климатической конвенции ООН и Парижскому соглашению.

"За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, и это больше, чем в мире в целом, и даже больше, чем в странах "семёрки". Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. Эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели: обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. И мы публично объявили о том, что берём на себя такое обязательство", - заявил президент России Владимир Путин.

Задача в целом амбициозная, тем более для развивающихся стран, которым крупнейшие экономики мира - а именно они составляют "Группу 20" - должны помочь с "зеленым" переходом. И тут, отмечает российский лидер, важно провести глобальный аудит всех экологических проектов.

"По нашему мнению, эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объёма парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар. Нельзя исключать, что вошедшие в этот рейтинг проекты, предусматривающие меры по сохранению, скажем, лесов в России и в Латинской Америке, окажутся более эффективными, чем, к примеру, инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых странах", - подчеркнул Путин.

Инвестиции, которые пока себя откровенно не оправдывают. Подтверждение этому - энергетический кризис в ЕС. Его активно обсуждают и на сессиях, и в кулуарах. А в итоговой декларации саммита страны 20 обещают лучше контролировать мировой баланс спроса и предложения топлива.

Достаточно в мире должно быть и вакцин от COVID-19. Чтобы привить 40% населения планеты до конца 2021 года, и 70% - к концу 2022 года, лидеры G20 договариваются наладить поставки препаратов в развивающиеся страны, ускорить процесс взаимного признания вакцин, а в будущем сократить процесс их разработки с 300 дней до 100.

Еще одна тема - иранская ядерная сделка, из которой США вышли при экс-президенте Дональде Трампе. А теперь подумывают вернуться. Россия, отмечает Серей Лавров, который представлял нашу страны на саммите очно, это конечно, приветствует. Но подчеркивает: возобновление сделки возможно только в том виде, в котором она была утверждена Совбезом ООН.

Просят российского министра прокомментировать и очередную отправку в Черное море американских военных кораблей. Эсминец Porter вошел в акваторию региона.

"Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает. Она желала, когда еще у нас были там представители и работал Совет Россия - НАТО, только учить нас жизни, требуя каждый раз: "Давайте соберем Совет Россия - НАТО и пообсуждаем Украину". Вот был весь их интерес, в нагнетании пропаганды и в оказании давления на Российскую Федерацию. Все, вопрос закрыт", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

В период проведения саммита, одной из главных тем которого стала экология и сокращение вредных выбросов, Байдену для передвижения по Риму понадобился гигантский кортеж. Журналисты даже посчитали: во второй день G20 число машин сопровождения американского президента выросло до 100. Как будто в пику всем тем экоактивистам, что проводили акции протеста в итальянской столице. Впрочем, европейские лидеры такого поведения американского коллеги старались не замечать. Ведь Байден приехал в Европу в образе "доброго полицейского", предложив ЕС новую торговую сделку.

"США И ЕС останутся самыми близкими друзьями и партнерами в решении главных вызовов XIX века", - заявил президент США Джо Байден.

"Я очень рада сообщить, что мы договорились приостановить действие пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза", - сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Открывая свой рынок европейцам, Вашингтон играет против Китая. Торговая война с Пекином продолжается, пишет пресса, подводя итоги первой после начала пандемии "Большой двадцатки". В СМИ отмечают: саммит не стал прорывом в сфере одного из главных вопросов - борьбы с изменением климата. Теперь все внимание приковано к 26-й конференции ООН, которая стартует в этот понедельник в Глазго.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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