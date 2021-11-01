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В московском перинатальном центре провели уникальную операцию

12:14
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Врачи спасли близнецов

Двух близнецов спасли в перинатальном центре при 24-й больнице в Москве. Внутриутробную операцию провели женщине на пятом месяце беременности. Благодаря уникальной лазерной технологии удалось наладить работу кровеносной системы двух детей. Раньше подобная патология приводила к непредсказуемым последствиям.

Пальцы брата - самые вкусные. За близнецами Колей и Мишей наблюдает весь перинатальный центр. Их случай - уникальный: жизнь мальчиков оказалась под угрозой еще в утробе из-за редкой патологии.

"Фетофетальный трансфузионный синдром. По-простому - это обкрадывание одним из двойни второго. Это вредит не только малышу, от которого переходит переток, но и к которому этот дополнительный кровоток приходит", - сказал Антон Оленев, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Москвы,  руководитель Перинатального центра ГБУЗ "ГКБ № 24".

Об этом Марина узнала на 19-й неделе. У детей была одна плацента на двоих, между их пуповинами появились ненужные связки - "лишние" сосуды, которые привели к дисбалансу кровотока. В результате страдали оба ребенка, и уже начались нарушения в развитии одного из плодов.

Подробности смотрите  в репортаже Натальи Тарасовой.

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