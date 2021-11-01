Коронавирусом в России заболели еще 40402 человека

Умерли 1155 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 40402 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1155 человек, выздоровели 23187 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 7103 . В Московской области за сутки заболели 2866 человек, в Санкт-Петербурге - 3250.

За весь период пандемии в стране выявлено 8554192 случая инфекции. Умерли 239693 пациента. Выздоровели 7381726 человек.

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