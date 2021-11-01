В России усилили проверки соблюдения антиковидных мер

Многие граждане до сих пор отказываются вакцинироваться и исполнять требования санитарных властей

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России - коронавирусом заболели 40 тысяч 402 человека. Переломить ситуацию с ковидом - может только массовая вакцинация. В Санкт-Петербург - доставили сто тысяч доз "Спутника Лайт". В Москве и Кузбассе - расширили сеть пунктов иммунизации.

- Здесь мы видим, как пациенты находятся на неинвазивной вентиляции легких.

Это значит, что пациент находится в сознании. Но самостоятельно дышать не может – легким помогает аппарат ИВЛ. За последние сутки в Кузбассе впервые с начала пандемии выявлено больше 300 заразившихся ковидом, четыре человека скончались. Мария Бабанакова – одна из тех, кому врачи помогли выкарабкаться. Но курс лечения – он тянется уже 43 дня – еще не завершен. Впереди долгая реабилитация.

"Насчет прививки сомневалась. Но сейчас это 100 процентов - никаких сомнений нет. Буду прививки делать. Потому что это очень тяжело - выбраться из такого ада. Это ад кромешный", - рассказала Мария Бабанакова.

Изучив влияние инфекции на здоровье на пациентов, врачи пришли к выводу, коронавирус обостряет болезни сердца. И если человек с проблемами сердечно-сосудистой системы заразился ковидом, у него также могут появиться микротромбозы, эмболия, обостриться ишемическая болезнь и аритмия. Кроме того, повышается риск инфаркта миокарда.

"Само сердечно-сосудистое заболевание не провоцирует вероятность инфицирования. Но в случае инфицирования, это гораздо более тяжелое течение, более высокая вероятность смерти. Наличие сердечно-сосудистого заболевания является дополнительным специальным показанием для вакцинации", - заявил Сергей Бойцов, главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения России.

В Чите, чтобы разгрузить поликлиники, иммунизацию проводят в мобильном пункте возле торгового комплекса, где всегда много посетителей. Теперь очередь выстраивается и к медсестре.

- Нужно заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Так как мы работаем в сфере культуры, работаем с детьми, поэтому необходима вакцинация.

В Приморье, начиная с прошедших выходных, вход в кафе, рестораны, культурные и спортивные учреждения осуществляется только QR-кодам о прохождении вакцинации, либо о перенесенном заболевании.

Для большинства жителей и гостей Приморья эти ограничения не стали сюрпризом.

- Я спокойно отношусь. Я была привита. Поэтому у меня проблем не возникло. - Я так полагаю, что суть не в QR-коде, а в том, что вакцина поставлена, что я позаботилась о своем здоровье и здоровье окружающих. Паспорт вроде как действует.

По всей стране проходят проверки соблюдения масочного режима и санитарных норм. В Петербурге, несмотря на локдаун, действующий с 30 октября, несколько баров и кальянных принимали посетителей. Внутри – полная рассадка.

Словно ничего не слышали о риске заразиться и временном запрете на проведение массовых мероприятий организаторы и зрители шоу каскадеров на одной из столичных площадок. Десятки людей расположились на трибуне плечом к плечу, многие были без масок. Теперь администрации развлекательного парка грозит штраф до 300 тысяч, либо временное закрытие площадки на срок до 90 суток.

Егор Киселёв, Сергей Костиков, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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