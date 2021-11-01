Глава МВД вручил награды 30 полицейским

Это награды за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших

30 сотрудников органов внутренних в понедельник получили государственные и ведомственные награды за героизм и мужество. Торжественную церемонию в формате видеоконференции провёл глава МВД Владимир Колокольцев.

Медалей "За спасение погибавших" удостоены четверо полицейских из Тулы, которые помогли выбраться людям из пожара. Высокую оценку также получили самоотверженные поступки сотрудников из Москвы, области и других регионов.

Владимир Колокольцев поблагодарил отличившихся подчинённых за ответственное отношение к делу и незаурядные личные качества.

"Служба в полиции – не просто работа. В любой нештатной ситуации, если рядом, пусть даже случайно, оказался полицейский, именно на него устремляются взгляды граждан. И он должен мгновенно прийти на помощь попавшим в беду. Для этого мало быть профессионалом. Необходимо обладать силой духа, способностью сопереживать чужой боли, быть смелым и благородным", - заявил он.

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