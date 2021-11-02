Российские военные помогли беженцам из сирийского лагеря

Главная задача Центра по примирению враждующих сторон - расселить Аль-Таджам

В сирийской провинции Хомс российские военные помогают беженцам из лагеря Аль-Таджам вернуться к мирной жизни. В этом районе около 50 семей укрывались от ужасов войны. Сейчас главная задача - предоставить людям нормальное жильё. Российский центр по примирению сторон оказывает всю необходимую помощь местным властям.

Каждый шаг даётся с трудом. Оммар - один из немногих мужчин в этом лагере беженцев. Несмотря на то, что каждое движение - боль, он не отказывается от тяжелой работы, готовит обед, играет с дочерью. Его история - одна из сотен таких же.

"Я военный. Это случилось в Идлибе. Прилетел снаряд на наши позиции, я не успел убежать в укрытие. Сейчас этот штифт, можно сказать, скрепляет мою ногу. Без него пришлось бы ампутировать", - рассказал Оммар Умыср.

Лагерь беженцев Аль-Таджам близ Хомса существует с 2014 года. Здесь оказались те, кто был вынужден бежать от войны. На пике численность составляла около тысячи человек. В последнее время лагерь пустеет - люди возвращаются в свои дома. Самма с пятью детьми тоже хочет, но пока не может.

"Я из Сальмы. Наш город просто уничтожили боевики. Куда нам идти? Если будут вода, газ, электричество, конечно, мы с радостью вернёмся. Я мечтаю об этом! Мой муж серьезно болен, ему нужна квалифицированная помощь. Дети должны ходить в школу. Я хочу устроиться на работу", - говорит Самма Тахрих.

Ситуацию под контроль взял российский Центр по примирению враждующих сторон. Его специалисты регулярно посещают лагерь.

"Главной задачей центра является расселение лагеря Аль-Таджам в провинции Хомс, где проживают 47 семей, 236 человек. В городах провинции организованы работы по восстановлению жилья для беженцев из этого лагеря: для 24 семей в городе Кусэйр и 15 домов в Хомсе", - рассказал Андрей Дудкин, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Жителям Хомса, уехавшим в лагерь, но имеющим свои дома в городе, местные власти помогают их восстановить. Тем самым не словами, а делом способствуют возвращению.

"Это квартиры тех, кто был вынужден бежать от войны. Мы помогаем им вернуться и начать новую жизнь. Где-то требуется установить двери и окна, где-то покрасить. В общем, обычный ремонт, но за счёт государства", - сказал Манжид Аль-Саррах, представитель администрации Хомса.

Такая работа руками - настоящая практическая польза. Мы давно работаем в Сирии, но ни разу не видели, чтобы вот так делом стимулировали к возвращению.

Вот пример восстановленного жилья - свежий фасад, новые окна. Балкон жильцы уже облагородили, множество цветов. А это здание ещё только предстоит восстановить. Пообщаться с новоселами не удалось - закрыто. Наверное, на работе. Источник дохода и крыша над головой - что ещё нужно для благополучной жизни, о которой совсем недавно оставалось только мечтать.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Сирия.

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